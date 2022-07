Podle části dopravních odborníků by proto zavedení povinnosti denního svícení i pro cyklisty nebylo na škodu. „Cyklisté jsou jedinými řidiči, kteří nemusí za denního světla a dobré viditelnosti svítit. Ostatní tuto povinnost mají. Změna legislativy by stála za to. Argumenty, že dříve se také tak jezdilo, jsou již překonané,“ říká dopravní expert na bezpečnost a zároveň předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Chystaná změna při předjíždění cyklistů přinese chaos, míní experti

Soužití cyklistů a motoristů na silnicích je třaskavým tématem. Mezi oběma „tábory“ panují napjaté vztahy. Důvodů je více. Jedním z nich i rozdílné povinnosti pro jízdu po silnici včetně zmíněného svícení. Zatímco řidiči musí svítit od roku 2006 povinně i ve dne za dobré viditelnosti kvůli bezpečnosti, cyklisté takovou povinnost nemají. Přitom podle dánské studie společnosti Madsen svícení za dne přináší pozitiva. Cyklisté zapínající světla před každou vyjížďkou, a to i za dobré viditelnosti, mají skoro o dvacet procent nižší riziko srážky s automobilem. „Určitě by to přispělo k větší bezpečnosti cyklistů. Považoval bych za úspěch, i za dostatečné mít vždy zapnuté zadní světlo, ideálně blikající,“ podotýká Budský.

Povinné denní svícení i pro cyklisty by uvítali i motoristé. „Cokoliv, co zvýší bezpečnost, vítáme. V tomto případě by se jednalo o nebetyčný úspěch. Nezřídka totiž nastává situace, kdy silnice vedoucí mezi poli najednou míří do hlubokého lesa. Viditelnost je během několika málo vteřin zcela jiná a může dojít k přehlédnutí cyklisty, ale i třeba chodce. Když bude mít zapnutou blikačku, upozorní na sebe včas,“ říká Igor Sirota z ÚAMK.

Odstup řidičů při předjíždění cyklistů: Pravidla se zřejmě znovu změní

Nová povinnost by nakonec mohla přispět i k větší toleranci mezi oběma tábory. „Často slýcháme od motoristů: nás perzekujete za nesvícení a jak je to nebezpečné. Přitom cyklisté jsou také řidiči a svítit nemusejí. Je to přitom pro jejich bezpečí. I oni by měli být vidět. Myslím si, že je na čase tuto věc řešit a mluvit o tom,“ apleluje Budský.

Zapni světlo

Ministerstvo dopravy ale nechce jít cestou zákonného nařízení. Sází na prevenci a chce denní svícení jen „silně doporučovat“. „Mnozí cyklisté, zvláště při jízdě ve městech s automobilovým provozem, blikačky například ráno využívají i bez příslušného nařízení, což doporučujeme, a patří jim za to dík. Tedy jde se v tomto spíše cestou osvěty, kdy BESIP pořádá akce zaměřené na viditelnost cyklisty, spíš než stanovení nějaké povinnosti,“ reaguje mluvčí resortu František Jemelka.

Vyzkoušejte si, jaký efekt mají světlo a reflexní prvky

Do problematiky se zapojují i samotní prodejci kol a vytvářejí vlastní projekty. Jedním takovým je ten s názvem Zapni světlo. Ambasadory jsou pak známí čeští sportovci jako ultramaratonská cyklistka Peggy Marvanová či snowboardistka Eva Samková.

„Snažíme se apelovat přímo na cyklisty, že pro svou bezpečnost mohou udělat hodně i oni. Pokud cyklisté vidět nejsou, požadavky o odstupu řidičů od cyklistů jsou obtížně splnitelné. Ohleduplnost by tedy měla být oboustranná,“ vysvětluje manažerka projektu Zuzana Roubíčková. Ambicí akce podle ní není změna legislativy, ale osvěta nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

Pětina řidičů nemá v pořádku autolékárničku. Riskují pokutu

Policisté v loňském roce zaevidovali téměř čtyři tisíce dopravních nehod cyklistů. Polovina z nich byly takzvané samonehody, tedy nehody bez dalších účastníků silničního provozu. Druhá polovina připadá z drtivé většiny na střet motorového vozidla s cyklistou, přičemž vina zavinění střetu padá téměř rovnoměrně na obě skupiny. Ze silnic se domů nevrátilo 43 cyklistů.

Povinná výbava aneb Co musí mít správně technicky vybavené kolo



• Kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy. V případě kola pro děti v předškolním věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být přítomna přední brzda.



• Kolo musí být vybaveno odrazkou červené barvy (vzadu). Použít lze i reflexní prvek, který ji nahrazuje.



• Kolo musí mít vpředu odrazku bílé barvy. I tu lze nahradit reflexním prvkem.



• Na pedálech musí být oranžové odrazky. Nahradit je lze reflexními prvky umístěnými buď na obuvi či nohou (na kotníku umístěný reflexní pásek).



• Kolo musí být vybaveno oranžovou odrazkou v každém výpletu kola. Popřípadě místo ní může být i reflexní prvek (třeba reflexní tyčky).



• Matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené.



• Zaslepené musí být i konce řídítek. V případě nehody jinak hrozí vážné zranění. Stejně tak zakončení ovládacích páček brzd či volné zakončení řídítek musí mít hrany obalené materiálem pohlcující energii, nebo musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm.



• Za snížené viditelnosti musí mít kolo světlomet svítící dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlo nahrazeno blikačkou s přerušovaným bílým světlem. Vzadu musí být připevněné světlo s červenou barvou. Místo něj lze i mimo města používat blikačku s červeným světlem.



• Světlo musí vydržet svítit minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.



Zdroj: Policie ČR, bikeranch.cz