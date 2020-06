Vysoký stupeň nebezpečí platí i nadále v Moravskoslezském kraji a některých regionech Vysočiny a Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského. Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje. „V severovýchodní polovině území bude v místech s vydatnými srážkami docházet k vzestupům hladin vodních toků,“ varuje Český hydrometeorologický úřad.

Vydatnější srážky se očekávají v severovýchodní polovině Česka i o víkendu. „Celkově do nedělního večera na východě a severovýchodě území může spadnout od 40 do 100 milimetrů srážek. Proto se budou v zasažených oblastech i nadále zvedat hladiny vodních toků, i když pomalejším tempem než během včerejšího dne (čtvrtka),“ uvedli meteorologové.

Obce se chystaly na evakuaci

Obyvatele obcí na Novojičínsku vyděsilo zvýšení hladiny řeky Jičínka, která vystoupala až na úroveň 267 centimetrů. Ve městě proto zasedla povodňová komise, která zahájila přípravy pro případ nutnosti evakuace obyvatel. „V Základní škole Jubilejní jsou zajištěné tělocvična i jídelna. V případě nutnosti by sem hasiči dovezli postele, deky a oblečení pro lidi, kterým by voda zaplavila domy. Šest míst jsme zajistili i v naší organizaci ProSenior,“ upřesnil starosta a předseda povodňové komise Stanislav Kopecký.

⚠️Pro některá území byla zrušena výstraha na déšť.

Územní platnost sledujte: https://t.co/EEh5QxnJea

Pro ostatní jevy a území byly výstrahy aktualizovány.

⚠️Více na webu https://t.co/9oZF1ZOqIm pic.twitter.com/XZaWliQj6C — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 19, 2020

Třetího stupně povodňové aktivity dosáhla v pátek také říčka Bystřička na Vestínsku, jejíž hladina vystoupala po poledni až na 80 centimetrů. Od časných ranních hodin mají napilno také dobrovolní hasiči v Jablůnce. „Nejprve odstraňovali nánosy, které ucpaly propustky,“ přiblížil starosta obce Čeněk Hajný.

Pytle s pískem pro případ povodně přichystali také radní v Mladé Boleslavi. Déšť zvedl hladinu říčky Klenice, k závažnějším potížím však nakonec nedošlo. Během dopoledne zaznamenali tamní hasiči jen minimum výjezdů. „Jeli jsme k odstranění stromu v Bělé, k překládce SŽDC, a do cestovní kanceláře, do níž tekla voda, to však bylo způsobeno prasklou stoupačkou u sousedů,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

S rozmary počasí se od čtvrtka potýkala také Ostrava. „Například dobrovolní hasiči z Ostravy-Pustkovce ve čtvrtek večer vytahovali ‚utopený‘ osobní automobil Audi s moravskoslezskou registrační značkou, který vjel do vodní laguny, vytvořené na křižovatce Martinovské a Provozní ulice a jejich okolí,“ popsal mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Velká voda zasáhla také oblast Královéhradeckého kraje. Přívalové deště nejvíce postihly Rychnovsko, Jičínsko a Hradecko. Hasiči zasahovali u více než 120 událostí. V Tutlekách na Rychnovsku například povodně zaplavily 30 domů.

Povodňové ohrožení platilo v pátek také pro Pardubický kraj. „Prší sice pořád, vytrvale, ale drobně. Potoky vodu pojímají, aspoň porostou houby,“ hlásili reportéři Deníku z Litomyšle a Chrudimi. Hasiči však do večera 16 výjezdů přece jen měli měli, hlavně k popadaným stromům a k čerpání vody ze sklepů.

V Častolovicích na Rychnovsku voda zaplavila areál zámeckého parku včetně zvěřince. Polde informací z místa se však veškerá zvířata podařilo před řáděním živlů ochránit. Prostory však do odklizení škod zůstanou veřejnosti uzavřené.

Aktuální situace na meteoradaru: