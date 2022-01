Fialův kabinet dnes schválil také zmražení platů státních úředníků i ústavních činitelů. „Jsme v situaci, kdy rozpočet není v dobré kondici. Výsledek jednání je, že zmrazujeme platy státním úředníkům i sami sobě. Tato novela bude navržena ve stavu legislativní nouze,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Stanjura zároveň v této souvislosti upozornil na to, že se v posledních letech rozevíraly nůžky mezi platy ve veřejné a soukromé sféře. V letech 2013 a 2014 byly podle něj platy ve veřejné sektoru o dvě až tři procenta vyšší než v soukromé sféře a nyní je to už o 15 procent. "Je to nezdravé, daňoví poplatníci tomu už příliš nerozumí. A náš krok je proto, aby se platy začaly zase přibližovat. A zvýšení platů můžeme chápat jako protiinflační krok," uvedl. Inflace v listopadu stoupla na šest procent a na počátku roku podle ekonomů může přesáhnout i osm procent.

Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové vláda prokázala, že konsolidaci veřejných financí myslí vážně. "Na lehkou váhu nebere ani riziko mzdově inflační spirály. Z dnešního rozhodnutí o zmrazení platů ústavních činitelů a státních úředníků plyne, že se odhodlala začít sama u sebe a jít příkladem," uvedla na twitteru.

Ministerstvo práce v podkladech pro bývalou vládu a její listopadové rozhodnutí uvedlo, že by přidání stálo státní rozpočet 9,79 miliardy korun a rozpočty krajů a obcí 3,83 miliardy korun. Z veřejného zdravotního pojištění by bylo potřeba 2,37 miliardy korun. Dohromady by tak šlo téměř o 16 miliard korun.

Méně pro vojáky nebo policisty

Růst platů vojáků, policistů a hasičů bude od ledna nižší, než jaký schválila předchozí vláda. Na základě návrhů ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se zvýší o 700 korun.

V listopadu vláda Andreje Babiše (ANO) schválila dvě nařízení, která zvyšovala od 1. ledna platy vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů o 1000 korun. Zároveň jeho kabinet zvýšil plošně platy v jiných oborech státní sféry o 1400 korun. Nová vláda Petra Fialy (ODS) již dříve avizovala, že s takovým plošným zvýšením platů nesouhlasí a že ho změní. Důvodem nižšího růstu je to, že dosud nebyl schválen státní rozpočet, a Česko tak v prvních měsících příštího roku čeká rozpočtové provizorium.

"V souvislosti s přípravou rozpočtového provizoria na rok 2022 a s cílem nalezení úspor rozpočtových prostředků ve státním rozpočtu se navrhuje zvýšení služebních tarifů pro vojáky z povolání od 1. ledna 2022 o jednotnou částku 700 korun pro vojenské hodnosti svobodník až armádní generál," uvádí vládní materiál k změně platů vojáků. Oproti původnímu návrhu předchozí vlády by stát podle materiálu ušetřil za rok asi 132 milionů korun.

Například voják s hodností svobodník bude mít příští rok základní tarif 27 550 korun, rotmistr 37 400, poručík 40 260. U bezpečnostních sborů, mezi něž patří policie, hasiči, celníci nebo vězeňská služba, tarif záleží na době praxe a na tarifní třídě. Dostávat by tak nově měli podle svého zařazení od 19 910 do 62 220 korun. Někteří příslušníci bezpečnostních sborů mají tarify navíc navýšeny o deset procent.