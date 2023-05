Prezident Petr Pavel už plní body ze svého programu. V úterý od 10:30 bude odpovídat i na otázky čtenářů v další debatě Deníku. Chcete se i vy na něco zeptat pana prezidenta? Napište svůj dotaz na mail moderátorky živé debaty Kateřiny Perknerové.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové | Foto: Deník

Pražský hrad bez plošných kontrol a otevřený pro společenská a kulturní setkávání. Lánská obora už nejen pro kamarády exkancléře Mynáře. Prezident Petr Pavel si odškrtává body ze svého programu pro prvních sto dnů vládnutí. Tím klientsky nejviditelnějším je pondělní rozhodnutí o odstranění vstupních bariér u vchodů do hradního areálu.

Přísné kontroly na Hradě končí. Pavel představil změny, prohlídky u rámů nebudou

Bezpečnostní rámy se sice nedemontují, ale už jimi nebudou procházet všichni návštěvníci. Policisté budou kontrolovat jen podezřelé osoby, zavazadla, chování. V tom jim bude pomáhat kamerový systém. Naopak zábrany pro vozidla zůstávají, neboť zatím není k dispozici náhradní, méně obtěžující systém. Na jeho instalaci bude do léta vypsáno výběrové řízení.

„Hrad je mnohem víc než sídlo prezidenta, nesmí jít o uzavřenou doménu pro úředníky. S architektem Josefem Pleskotem jsem se domluvil na spolupráci, budeme usilovat o informační a kulturní otevření areálu,“ uvedl Petr Pavel. Svůj záměr dokumentoval proběhlým setkáním s romskými studenty a chystanou akcí u příležitosti Dne dětí.

Konec Lán pro Mynářovy lovce

Ještě smělejší plány má se zámkem Lány, který už není chráněným objektem. Kromě oficiálních přijetí bude po většinu času zřejmě zpřístupněn veřejnosti, a to včetně Lánské obory. Kancléřka Jana Vohralíková na tomto plánu už pracuje. Manželé Pavlovi se v dohledné době, po drobných úpravách interiéru, přestěhují do Lumbeho vily, kde bydleli i Václav Klaus a Miloš Zeman. „Pokud bude nějaký volný víkend, tak ho budeme trávit v Černoučku, nebo někde,“ řekl s úsměvem Petr Pavel na tiskové konferenci.

Prezident také potvrdil, že kdyby k tomu politická situace nazrála, ujme se role moderátora. Aktuální debata o změně valorizačního penzijního mechanismu ovšem tuto aktivitu podle něj nevyžaduje.

Ústavní soud a Ukrajina

Pavel představil i první tři kandidáty na ústavní soudce, Josefa Baxu, Danielu Zemanovou a Jana Wintra. Opíral se přitom o expertní názor sedmičlenného panelu pod vedením profesora Jana Kysely. „Vybrali jsme osobnosti s nezpochybnitelnou pracovní i životní zkušeností,“ zdůvodnil své nominace.

Petr Pavel: Plná Letná mi nevadí, útok na ukrajinskou vlajku ano

Hlava státu už také vycestovala do tří regionů, po inauguraci do Moravskoslezského kraje. Zamířila i do sousedních států, Slovenska, Polska a Německa. Nyní se chystá do Bruselu a na Ukrajinu. Do Kyjeva by se měla vydat společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Při jednáních s Volodymyrem Zelenským bude na stole i otázka dalších dodávek zbraní i poválečné obnovy Ukrajiny.

