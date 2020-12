Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) po vyhlášení nouzového stavu od 16. března dočasně uzavřel hranice. Nezakázal přitom pouze vstup cizinců do země, ale i výjezd českých občanů do zahraničí.

"V jednom okamžiku vláda zavřela hranice a nikdo nesměl vycestovat z České republiky. Tak to je absolutně protiústavní," uvedl Rychetský s tím, že vláda sice může v krizové situaci zavřít hranice, ale pouze pro návrat nebo příjezd do země. "My máme výslovné ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil," doplnil.

Rychetský také podotkl, že nouzový stav se v podstatě hodí každému kabinetu, protože mu otevírá široké možnosti.

Kritika Babiše i Zemana

Předseda Ústavního soudu se následně opřel do premiéra Babiše, který byl podle archivních dokumentů od roku 1982 tajným spolupracovníkem StB. To ovšem Babiš odmítá a vede kvůli tomu soudní spor na Slovensku.

"Já jsem nečekal, že můžeme mít po listopadu jako předsedu vlády takového člověka, jakého máme dnes z hlediska jeho minulosti. To jsem myslel, že už definitivně skončilo," konstatoval Rychetský.

Kritiky se dočkal i prezident Miloš Zeman, s nímž Rychetského v minulosti pojilo přátelství. "Mě trápí to, že člověk, kterého jsem poznal jako nepochybně liberálně založeného humanistu, už několik let podléhá různým téměř někdy i xenofobním postojům takovým, řekněme populistickým," uvedl předseda Ústavního soudu.