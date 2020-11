ON-LINE: Vláda v pátek požádá o prodloužení nouzového stavu

České laboratoře za pondělí odhalily dalších 10 273 nakažených. Vláda se dnes dohodla, že požádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který by tak trval do 3. prosince. Ministr zdravotnictví Roman Prymula také oznámil, že se děti 2. listopadu do škol zcela jistě nevrátí, nedovolí to epidemiologická situace. Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne v Lánech přijme kandidáta na ministra zdravotnictví.

Uzavřený obchod. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Online reportáž

