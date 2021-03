Registrovat na očkování se v současnosti mohou lidé nad sedmdesát let, zdravotníci, pedagogové a těžce chronicky nemocní lidé. Podle Spotřebitelského fóra je ale drobná neopatrnost může stát pozici ve frontě. Namísto toho, aby se šli očkovat, pak musejí čekat i týdny navíc.

Celý postup se skládá ze dvou kroků. V tom prvním se lidé k očkování registrují. Na telefon jim přijde SMS s prvním číselným PIN kódem, za pomoci jehož se do systému přihlásí a vyplní o sobě údaje typu bydliště či místa, kde se chtějí očkovat. Pak musejí i týdny čekat na druhou SMS s druhým přístupovým PIN kódem, který jim umožní vybrat si den a hodinu očkování.

„Někteří uživatelé Centrálního rezervačního systému pro očkování sami zrušili platnost druhého PIN, který jim přišel s pozvánkou k očkování,“ uvedl předseda Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš. Omylem totiž začali na stránce registrace.mzcr.cz vyplňovat celý postup od začátku, namísto aby šli rovnou na krok číslo pět s rezervací termínu.

Dosavadní registrace se zrušila a oni pak museli čekat i pár týdnů na novou pozvánku k registraci. Pokud tedy už dostali registrovaní lidé druhou SMS s kódem PIN2, měli by na webové stránce sjet níže, kde je odkaz na rezervaci místa, nebo jít na stránku crs.uzis.cz a tam opět myší kliknout na odkaz Očkování krok – 2: rezervace termínu.

Toto varování by si měli zapamatovat i ti, které zatím očkování nečeká. Skupina lidí, kteří se mohou registrovat na očkování, by se měla podle Blatného od dubna rozšířit o další věkové kategorie. Které konkrétně to budou, neuvedl.

Delší procházky

Blatný se včera také vyjádřil k tomu, jak by měl od 22. března vypadat pohyb na veřejnosti. Do 21. března jsou totiž plánována současná opatření zakazující kromě výjimek vycestovat mimo okres a chodit na procházky nebo sport mimo katastr obce, kde člověk bydlí.

Situace se podle Blatného sice mírně lepší. „Zdá se, že opatření, jak jsou nastavena, začínají velmi pozvolna fungovat,“ řekl. I tak však stále lidí na jednotkách intenzivní péče přibývá. Proto se zřejmě zákaz výjezdů mimo okres prodlouží. „Je možné, že by mohl být zvětšený perimetr pro volný pohyb při volnočasových aktivitách,“ přislíbil alespoň Blatný.

To pravděpodobně znamená, že by lidé mohli na procházku nebo za sportem do přírody i do katastru okolních obcí. Konkrétně se to vyjasní příští týden.