Na webových stránkách www.edalnice.cz si motoristé budou moci v průběhu dneška poprvé zakoupit elektronickou dálniční známku. Deník připomíná, na co si dát pozor.

„V těchto prvních hodinách, možná i dnech, to budeme postupně spouštět,“ odpověděl na otázku, proč internetový portál zatím není v provozu, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Kvůli nefukčnímu systému až do 16:00 se na ministerstvo ihned snesla tvrdá kritika:

Elektronické dálniční známky ovšem budou platné až od prvního ledna 2021. Důležité je navíc ohlídat si platnost stávajících papírových kuponů, ty platí až do konce ledna 2021.

„Krátkodobé - denní či měsíční - kupony stále dobíhají, takže je důležité si začátek platnosti elektronické známky správně navázat,“ upozornilo ministerstvo. Pokud tak řidiči mají zakoupenou celoroční dálniční známku, mohou si zakoupit elektronický kupon až s platností od 1. února.

Zadejte SPZ správně!

Motorista částku za jím vybraný dálniční kupon (roční, měsíční, desetidenní) zaplatí přes internet (z počítače či mobilu). Když to neumí, musí osobně na pobočku České pošty či na státní benzínky Euroil, kde známku koupí obsluha.

Vždy se zadá registrační značka auta (lidově SPZ) a země registrace vozidla (u nás Česká republika). A datum, od kdy má známka platit. Je nutné SPZ zadat správně.

Reklamace? 15 minut nebo vůbec

Pokud kupujete známku na poště či benzínce a spletete se v zadávaných údajích, je možné do 15 minut jít za obsluhou a opravit údaje (typicky špatná SPZ).

Při nákupu přes internet to nejde. U webového nákupu lze opravit nesprávně zadané údaje jen tehdy, pokud pořizujete známku s velkým předstihem (kupon lze totiž koupit až tři měsíce před datem „vyjetí“). Opravit (a to jen jednou!) můžete jak SPZ, tak i datum začátku platnosti.

Nepovinné účtenky

Při nákupu na poště či benzínce dostanete papírovou účtenku, při nákupu přes internet přijde účtenka mailem. Není nutné účtenky vozit s sebou v autě, ale v mailu si ji raději nechte. Při platbě na webu lze použít platbu kartou, služby Google/Apple Pay a také převod na účet. Ten ale trvá i několik dní. Takže budete čekat na potvrzující mail a teprve pak vyrazíte.

Platnost elektronických kuponů

Jednoduché bude podle ministerstva také ověření platnosti elektronické dálniční známky. V systému postačí zadat číslo registrační značky a řidič se ihned dozví, zda má pro dané vozidlo poplatek uhrazen.

Nejčastější otázky:



Jaké platební metody se budou používat?

Půjde o standardní způsoby, jaké jsou dnes v e-shopech. Tedy platba kartou, služby Google/Apple pay a také převod na účet. U převodu je ale většinou delší doba, než se částka připíše na bankovní účet (Státního fondu dopravní infrastruktury). S tím je potřeba počítat, potvrzující e-mail o nákupu známky tedy nepřijde hned. A tedy ani vy nemůžete hned vyrazit na dálnici.



Nemám počítač, kde si známku koupím?

Řidiči, kteří nemají počítač, respektive neumějí platit přes internet, musejí osobně vyrazit na pobočky České pošty nebo na benzinové stanice EuroOil (je jich asi 200 a patří státu). Tam údaje do počítačového systému (tedy hlavně SPZ a začátek platnosti známky) zadá obsluha. Peníze zaplatíte obsluze, dostanete účtenku a můžete vyrazit. Účtenku opět není nutné vozit s sebou ve voze. V okolí státních hranic budou i tzv. kiosky, které vypadají jako „parkovací hodiny“. V nich půjde dálniční kupon rovněž fyzicky koupit. Kiosky jsou cílené hlavně na cizince, kteří si nestačili známku koupit přes internet z domova, ale mohou je používat i Češi.



Budou se elektronické známky prodávat na všech poštách?

Ano, Českách pošta má nyní 2500 poboček. Navíc o prodej elektronických známek projevilo zájem i zhruba dalších 500 míst, na kterých jsou soukromé pobočky, takzvané Pošta Partner. Cekem půjde skoro o tři tisíce míst.



Jaká je platnost nového typu elektronických známek a jaké jsou ceny?

Platnost i cena zůstávají stejné. Roční známka bude stát 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Co je ale velká změna: vy sami si určíte přesné datum začátku (a tedy i konce) platnosti dálniční známky. Takže třeba roční známky už nemusejí začínat v lednu, ale kdykoliv během roku. Na webových stránkách si rovněž můžete nastavit tzv. notifikaci, tedy, aby vám tři až deset dní před koncem platnosti vaší dálniční známky přišel „varovný“ e-mail či SMS, že je nutné koupit novou známku či už na dálnici nejezdit.



Lze odložit platnost známky?

Ano, při nákupu lze začátek platnosti známky odložit až o tři měsíce.



Která auta mají jízdu po dálnici zadarmo?

Stejně jako v letošním roce budou mít dálnice automaticky bez poplatku elektromobily, auta na vodíkový pohon nebo v kombinaci s jiným palivem s emisemi CO2 pod 50 g/km. Dálniční poplatek také nehradí například osoby se zdravotním postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P a zároveň nemusejí toto osvobození ani předem oznamovat.



Jak je to s elektromobily?

Pokud ekologický automobil nemá přidělenu speciální značku EL, musí tzv. osvobození oznámit vyplněním on-line formuláře na webu www.edalnice.cz. Ten bude možné odeslat v elektronické podobě (přes datovou schránku nebo s ověřeným elektronickým podpisem) či v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem poštou nebo také osobně odevzdat v sídle Státního fondu dopravní infrastruktury.