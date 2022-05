Nejvyšší marže? Řetězce si je dávají u masa či salámů, říkají odborníci

Obchodníci odírají zemědělce, tvrdí v posledních týdnech ministerstvo zemědělství. Slovní válka s řetězci, kterou nedávno spustil šéf resortu zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), znovu otevřela debatu o tom, co je přípustná marže a co nikoliv. Ministerstvo argumentovalo výsledky kontroly, při nichž obchodník prodával salám s obchodní přirážkou kolem 250 procent. Toto tvrzení ovšem úředníci konkrétně nedoložili. „Je to jeden z velkých řetězců, který ale nebudeme jmenovat,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Kuřecí maso opět zdražuje. | Foto: Shutterstock