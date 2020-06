"Shodli jsme se v rámci epidemiologické skupiny na finálním rozvolnění plošných opatření. Chceme přejít od plošných omezení k doporučení, a to hlavně na lokální úrovni, a k individuální odpovědnosti každého z nás," uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že koronavirus je tu stále, na což se nesmí zapomínat.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci navýšilo ministerstvo zdravotnictví od 22. června maximální počet účastníků hromadných akcí z 500 na 1000 osob. V případě oddělených sektorů může být účastníků až 5000, těchto sektorů však prozatím nemůže být více než pět, každý s kapacitou tisíc lidí. Od prvního září by počet sektorů mohl být navýšen na deset, což znamená, že sportovní stadiony a haly by mohly být zaplněné z poloviny.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví"Na jednom místě může být maximálně tisíc účastníků, u hromadných akcí povolujeme limit aplikovatelný v různých sektorech, nanejvýš v pěti. Mohou být odděleny stavebně, ale i funkčním oplocením, nebo pouze velkou vzdáleností. Ty sektory musí být od sebe alespoň čtyři metry a mít vlastní vstup a zázemí," vysvětlil vedoucí pracovní skupiny ministerstva zravotnictví k rozvolňování Rastislav Maďar.

"Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. 9. by se obsadila polovina stadionů, ať už hokejových, fotbalových nebo jiných, protože k přenosu kapének dochází směrem dopředu, kde člověk dýchá. Obsazenost bude taková, že vedle budou moci sedět i cizí lidé, ale řada před nimi bude volná," dodal Maďar.

Od 22. června data bude také umožněno fungování v nákupních střediscích a povolen bude také provoz zoologických zahrad či venkovních koupališť bez limitu návštěvnosti.

Bez povinných roušek

Od července se promění také pravidla pro nošení roušek. "Pokud k prvnímu červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorách nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19," popsal změny v nošení roušek od prvního července již dříve ministr zdravotnictví.

Ve školách nebude nutné nosit roušky u zkoušek již od 19. června, a to za předpokladu, že bude zachován dostatečný odstup.

Pokud by nová pravidla začala platit již dnes, roušky by nadále museli nosit lidé v Praze a na Karvinsku. "V těchto lokalitách by byla nadále zachována povinnost nosit roušky v hromadné dopravě, při vnitřních hromadných akcí, v prostorách kin a divadel či při venkovních hromadných akcích, pokud není možné zachovat dostatečný odstup," zdůraznil Vojtěch.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové existují podle dat z 10. června rizikové oblasti v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, Středočeském kraji a Praze. "V Praze, kde je hned několik ohnisek, se nárůst pohybuje okolo patnácti nových případů denně," informovala Rážová.

A jak se lidé dozví, v kterých lokalitách musí nosit roušky? "Chtěli bychom vytvořit mapu České republiky, můžete to přirovnat k semaforu mapy Evropy z hlediska rizikovosti daných zemí," popsal Vojtěch.

Otevřené restaurace i po 23. hodině

Od prvního července mohou zůstat restaurace a hospody otevřené i v čase od 23 hodin do šesti ráno, za současné situace by však zákaz nočního provozu stravovacích zařízení zůstal v platnosti v Praze a na Karvinsku. Těchto oblastí se nebude týkat ani další rozvolnění opatření - možnost konzumace občerstvení například v hledišti kin.

Dobrovolné budou nově rozestupy. "U restaurací, obchodních center není podmínka, aby provozovatelé aktivně bránili shlukování lidí v odstupech dvou metrů. Nadále se ale vyžaduje, aby je doporučovali - informační materiály, plakáty či nálepky by nadále měly zůstat," konstatoval epidemiolog Maďar.

Podle Rážové v Česku nadále funguje projekt Chytré karantény. "V mnohých krajích není už důvod call centra a chytrou karanténu používat s ohledem na malý počet případů. V rizikových oblastech se ale prvky chytré karantény využívají. Pokračuje i spolupráce s armádou," uvedla.

I přes rozvolňování opatření vyzvali všichni účastníci čtvrteční tiskové konference k obezřetnosti. "S rozvolněnými opatřeními se všichni rádi setkáváme s bližními a přáteli. Měli bychom si ale uvědomovat, že virus je stále tady. A měli bychom být stále obezřetní. Pokud se necítíme zdravotně dobře, měli bychom zůstat doma," uzavřela Rážová.