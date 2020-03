Bezpečnostní rada státu přitom science centrům provoz nezakázala. „Vzhledem k tomu, že téměř všechny exponáty jsou interaktivní, například na dotyk rukou, usoudili jsme, že by nebylo vhodné, aby bylo otevřeno,“ řekl Deníku zástupce ředitele IQ Landie Liberec Lubomír Jiruše. Zábavu zde dosud nachází 15 dětí – účastníků již rozjetého příměstského tábora. „Turnus dokončíme,“ prohlásil Jiruše.

S nepořízenou včera odcházeli také z olomoucké zoo na Svatém Kopečku, která byla rovněž uzavřena až do odvolání. Pro návštěvníky ovšem zůstávají otevřeny zoologické zahrady například v Ostravě či ve Zlíně. Tam však návštěvníci musejí počítat s tím, že si zde nepohladí rejnoka a neprojdou atraktivní tropickou halu Yucatan. Také v pražské zoo zůstávají uzavřeny vnitřní pavilony a expozice.

Smůlu by nyní měli i ti rodiče, kteří by své malé školáky chtěli zabavit v novém aquacentru na pražské Šutce – také zde je zavřeno až do odvolání. Léty prověřený bazén v Praze Podolí sice zrušil veškeré sportovní akce i školní výuku, pro veřejnost však má zatím otevřeno.

„Pociťujeme ale menší návštěvnost areálu,“ řekl Deníku ředitel stadionu Jan Bezděk. Jak dlouho zde bude otevřeno, není jisté.

Dětské koutky

„Situaci sledujeme a v případě potřeby budeme okamžitě reagovat, a to buď omezením provozu, nebo uzavřením areálu,“ konstatoval. Plno zatím mají třeba v oblíbených dětských koutcích obchodů IKEA. „Fungují v běžném provozu,“ řekla Deníku mluvčí IKEA Adriena Rambousková. Jedinou změnou oproti obvyklému stavu je častější úklid a dezinfekce.

Náhlá karanténa se také stala spouštěčem neobvyklých aktivit. Například herec Petr Šmíd, který jinak externě vystupuje v Národním divadle a nyní má stejně jako školáci spoustu volného času, se sám nabídl, že pomůže hlídat děti. „Napsal jsem to na internet a lidé se mi začali sami ozývat,“ uvedl Šmíd. „Ozývají se i maturanti, kteří potřebují pomoci s doučováním jazyků,“ dodal.