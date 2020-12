"Nárůst indexu rizika z 57 na aktuálních 64 bodů byl dán dvěma faktory: nárůstem relativního podílu pozitivních případů a dále zejména navýšením reprodukčního čísla nad jedna. Aktuální hodnota R je rovna 1,02, navýšení nad jedna je tedy velmi malé," uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Index PES, podle něhož vláda určuje protiepidemická opatření, se předchozích třináct dní držel na 57 bodech. Třetí stupeň, v němž je nyní Česko, je dán v rozmezí od 41 do 60 bodů. Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny.

S problémy se ministerstvo potýkalo i v sobotu ráno, kdy uvádělo nárůst rizikového skóre na 59 bodů. Později ale číslo zpětně snížilo o dva body kvůli započítání dalších testů ze čtvrtka, bez nich byl vyšší podíl pozitivních.

Ode dneška se hodnoty skóre PES aktualizovaly nikoli po půlnoci jako předchozí dny, ale až ráno s odůvodněním, aby se podobná situace neopakovala. I tento systém však zřejmě selhal.

„Před chvílí jsem mluvila s panem ministrem zdravotnictví. PES funguje na bázi automatu, dávají se tam data od rána do půlnoci,“ uvedla v pořadu Partie televize Prima ministryně financí Alena Schillerová s tím, že systém je zřejmě přetížen. Záměrné upravování čísel vyloučila.

ÚZIS uvedl, že noční výpadek sítí narušil přenosy dat z laboratoří a stažená data nebyla úplná. "Ihned po zjištění závady začaly práce na nápravě. Jelikož je zde nutná spolupráce více subjektů a jelikož musela proběhnout opětovně celá procedura exportů dat z laboratoří, oprava dat trvala ještě po celé dopoledne," informovali statistici.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na sto tisíc obyvatel v obecné a seniorské populaci. Podle výše skóre na škále 0 až 100, přičemž 100 je nejhorší, je země zařazena do jednoho z pěti stupňů. Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka je nyní 1,02. V poslední době bývá pozitivní téměř čtvrtina ze všech provedených testů.

Křehká situace

Celá země na základě rozhodnutí vlády funguje od čtvrtka podle pravidel třetího stupně, což umožnilo otevřít s omezenou kapacitou obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb a uvolnily se další restrikce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale označil situaci za křehkou a varoval před porušováním daných pravidel, jinak podle něj nelze vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit.

V pátek byla pozitivní necelá čtvrtina ze všech provedených testů a tento ukazatel podle odborníků ukazuje vysokou virovou nálož v populaci. Počet testů za sobotu zveřejní ministerstvo dnes večer.