Klesl i počet hospitalizovaných, kterých bylo v sobotu nejméně od 27. prosince. Index rizika systému PES se po měsíci vrátil na nejvyšší stupeň. Vzrostl na 77 bodů ze sta kvůli nárůstu průměru počtu nově nakažených za 14 dní.

V nemocnicích je podle statistik ministerstva nyní 5456 lidí s covidem-19. Jejich počet vytrvale klesá od pondělka, kdy jich bylo 6153. Počet pacientů ve vážném stavu se však výrazněji nezměnil, aktuálně je jich 1086. Statistiky ministerstva navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, ačkoli v nemocnicích dále zůstávají. Nemocnice v Česku jsou kvůli epidemii v současnosti přetížené.

Volné kapacity lůžek pro pacienty s covidem-19 v nemocnicích v Česku už od loňského podzimu navzdory občasným výkyvům postupně klesají. K dnešnímu ránu bylo podle ministerstva zdravotnictví volných 17 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP) a 29 procent standardních lůžek s kyslíkem. Například z přístrojů pro umělou plicní ventilaci byla volná jen asi třetina.

V některých jednotlivých krajích je situace ještě výrazně horší. Třeba v Praze a Karlovarském kraji je volných jen šest procent lůžek na ARO a JIP. Karlovarský kraj má také navíc volnou jen zhruba desetinu přístrojů pro umělou plicní ventilaci a standardních lůžek s kyslíkem. Na desetině volných kapacit jsou standardní lůžka s kyslíkem i v Královéhradeckém kraji.

Právě v Královéhradeckém a Karlovarském kraji jsou okresy s největším šířením covidu-19 ze všech regionů Česka. Největší počet případů nákazy v republice byl za uplynulých sedm dní zaznamenán na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji, a to 1279 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Na Chebsku a Sokolovsku v Karlovarském kraji bylo nakažených přes 1100. Tyto tři okresy vláda v pátek kvůli šíření nemoci uzavřela do karantény. Naopak nejméně nových případů mělo za uplynulý týden Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde přibylo jen zhruba 186 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, se potvrdilo přibližně 1,09 milionu případů covidu-19. Za celou dobu epidemie zemřelo 18.143 lidí s covidem-19. Denní počty úmrtí nakažených se pohybují většinou kolem 120.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Podáno bylo zatím k sobotnímu večeru přes 448 tisíc dávek vakcín a obě potřebné dávky dosud dostalo téměř 162 tisíc lidí. V sobotu zdravotníci aplikovali asi 3800 dávek vakcín, což je zhruba o 700 více než před týdnem. Zhruba 2500 lidí dostalo v sobotu druhou dávku vakcíny.

Nárůst indexu rizika

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se původně měla v Česku řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, se dnes po měsíci vrátil na nejvyšší stupeň. Vzrostl ze sobotních 73 bodů na 77 bodů ze sta. Důvodem je hlavně nárůst průměrného počtu nově nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní ze sobotních 954 na 964. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale na konci ledna řekl, že index PES už není pro určování opatření relevantní.

Ze čtyř ukazatelů pro výpočet skóre PES stoupl ještě velmi mírně čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Naopak tzv. reprodukční číslo a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici, mírně klesly. Reprodukční číslo udávající průměrný počet lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, se i přes mírné snížení drží dál na zhruba 1,05.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se rizikové skóre PES drželo pod spodní hranicí pátého stupně, která činí 76 bodů. Při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu. Vláda ale od lednového poklesu indexu na čtvrtý stupeň naopak mezitím některá opatření ještě zpřísnila. "V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice," uvedl na konci ledna ministr Blatný.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření covidu-19. Dosavadní nouzový stav tak dnes k půlnoci skončí. Po pátečním setkání s představiteli krajů premiér Andrej Babiš (ANO) uváděl jako jediné řešení, že by o vyhlášení nouzového stavu kabinet požádali hejtmani. Jednal s nimi o tom bez výsledku v sobotu. Dnes budou jednání pokračovat a také zasedne vláda.