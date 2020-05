ON-LINE: V úterý v Česku přibylo 48 pacientů s nemocí covid-19

V Česku přibylo v úterý 48 nakažených koronavirem, o den dříve to bylo 47. Celkem je potvrzených případů onemocnění 9052. V úterý s nemocí covid-19 nikdo nezemřel, zemřelých zůstává 317. Vyléčených je 6279, aktuálně se s nemocí potýká 2456 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00. Denní přírůstek případů koronaviru se posledních osm dnů drží pod osmi desítkami. Poměr nakažených k počtu testovaných je od pondělí pod jedním procentem, v úterý to bylo 0,76 procenta.

Lidé procházejí 25. května 2020 na Václavském náměstí v Praze. Od téhož dne už nemusejí za určitých podmínek nosit venku roušky na ochranu proti koronaviru. Podle rozhodnutí vlády zůstává zakrytí úst a nosu povinné pro vnitřní prostory, prostředky veřejné | Foto: ČTK

ON-LINE ke koronaviru ZDE Na stejné úrovni byl podíl pozitivních případů na počtu testů v minulém týdnu v pátek. O víkendu tento poměr stoupl nad 1,5 procenta, v pondělí pak klesl na 0,64 procenta. Testů laboratoře od začátku epidemie udělaly přes 417.000, v úterý to bylo 6302, zhruba o tisícovku méně než v pondělí. Koronavirus nepodceňovat! Na vakcínu si počkáme, varují experti Přečíst článek › Onemocnění nejvíce zasahuje Prahu, kde je 2055 případů a na 100 tisíc obyvatel připadá téměř 158 nemocných. Nejmenší, jen mírně přes 28 případů na 100 tisíc obyvatel, je tento poměr v Jihočeském kraji, který má i nejméně infikovaných, konkrétně 181. U většiny pacientů má nemoc mírný průběh. Hospitalizováno bylo k úterý 154 lidí, ve vážném stavu je 18 z nich, o šest méně než v pondělí. Zemřelý s covidem-19 v úterý nepřibyl žádný, údaje se mohou ale ještě zpětně změnit. Od 22. března, kdy zemřel v Česku s covidem-19 první člověk, byly zatím jen dva dny bez úmrtí, a to 23. březen a 15. duben. Dosud nejvíce obětí ministerstvo eviduje v Praze, kde s nákazou zemřelo 94 lidí. Nejméně úmrtí má Zlínský kraj, stále dvě. Podle odhadů ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nezemřelo 60 procent lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v ČR, primárně na covid-19. Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku. PŘEHLEDNĚ: Hranice se otevírají. Ale jen někam a jen pro někoho Přečíst článek › Dušek také upozorňuje na to, že žádná celková plošná statistika už není úplně relevantní, protože epidemie v Česku definitivně ustoupila. "Už bych ani neřekl, že ustupuje, ale nicméně přežívá dál v lokálních ohniscích, aktuálně nejvíce Karvinsko. Má smysl se zaměřit na monitoring a predikce na lokální úrovni, a ne populační," řekl dnes České televizi.

Autor: ČTK