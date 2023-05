Další debata deníku s premiérem Petrem Fialou se věnovala vládnímu úspornému balíku a jeho dopadům na peněženky občanů. Jak předseda kabinetu odůvodnil oznámené změny?

Premiér Petr Fiala tentokrát v debatě Deníku obhajoval daňový balíček a důchodovou reformu. Podívejte se, co vše zaznělo | Video: Deník

V úvodu debaty předseda vlády Petr Fiala (ODS) čelil otázce, zda si myslí, že lidé ještě někdy uvěří předvolebním slibům jeho strany, když vidí realitu. Všichni se dušovali, že se daně zvedat nebudou, a už je to tady.

„Určitě nám mohou věřit, protože důsledně plníme předvolební sliby. Řekli jsme, že dáme do pořádku veřejné finance, snížíme zadlužování státu, uděláme něco s důchodovou reformou a zároveň budeme investovat do infrastruktury. To všechno děláme. Také jsme slíbili, že nebudeme zvyšovat celkovou daňovou zátěž. Loni jsme ji snížili o třicet miliard korun, podle odborů dokonce o padesát, a v příštím roce ji navýšíme o 31 miliard. Snažíme se vše vyvážit, o dvě třetiny snižujeme výdaje, o třetinu zvyšujeme příjmy, a to dohromady znamená udržitelné financování,“ reagoval Fiala.

Zmrazí se kvůli úsporám platy politiků? Sníží se, řekl premiér Petr Fiala

Čtenáři Deníku poslali na téma balíčku stovky dotazů. A často se ptali: „Vláda sáhne lidem i firmám do kapsy, ale co sobě? Sníží si politici platy?“ Premiér odpověděl, že chtějí jít příkladem, takže sníží provozní prostředky na činnost státních úřadů o pět procent a objem mzdových prostředků o dvě procenta.

Jak to bude se šetřením na platech politiků? Pusťte si vyjádření premiéra:

Zdroj: Deník

„Pak je tam symbolická částka, a to jsou platy ústavních činitelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona, která změní platový automat, aby navyšování bylo významně nižší a mělo nižší dynamiku než po úpravě valorizace penzí,“ upřesnil.

Státní správa zeštíhlí

Kabinet navrhuje ušetřit na provozních nákladech státu jedenáct miliard a na celkovém objemu mzdových prostředků deset. Jak to chce zařídit, bude rušit ministerstva, výzkumné ústavy, propouštět úředníky?

„My jsme stanovili celkovou částku, ale konkrétní cesty a metody necháme na resortech, ale na sumární úspoře budeme trvat. Někde to lze dosáhnout efektivnějším fungováním úřadu, jinde to bude znamenat rušení oddělení nebo podřízené instituce. Samozřejmě bych si nejvíc přál rušení agend, ale bohužel u většiny z nich to lze udělat jen legislativně, což nějakou dobu trvá. Rozhodně to neznamená, že lidé ve státní správě budou mít kvůli snížení objemu mzdových prostředků nižší platy o dvě procenta. Ale třeba se neobsadí volná místa, nebudou se nabírat noví lidé za ty, kteří odejdou do penze. Chtěli bychom, aby ve státní správě byli dobře placení lidé, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, ale aby se nerozšiřoval objem nákladů,“ představil vládní záměr Petr Fiala.

Chráníme živnostníky

Manželé Matouškovi se ptají, proč plánované razantní zvýšení sociálních odvodů OSVČ nezohledňuje chudé, nízkopříjmové živnostníky, někdy i s občasným nulovým příjmem a netýká se jen těch s vyššími příjmy, kteří to budou mít z čeho uhradit? „V principu nesaháme na to, co platí osoby samostatně výdělečně činné, neboť si uvědomujeme, že nesou rizika, nemají některé typy sociálních výhod. Ale pokud jde o zvýšení odvodů těch, kteří mají nejmenší zisky, tak naše opatření je v podstatě chrání,“ řekl premiér.

Nevěřím tomu, že noviny přestanou vycházet, brání se Fiala kritikům zvýšení daně

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Asi to lidé nechápou, jak vyplývá z dotazu, podotkla moderátorka. „Těch opatření je přes padesát a je to komplikované, protože žijeme v komplikovaném světě, ale my to všechno vysvětlíme. Dnes se dostávají do důchodu polistopadové generace OSVČ a ti, kteří si neplatili dostatečný odvod na sociální pojištění, nemají penzi, z níž mohou žít. Mohli bychom říct, že je to spravedlivé, a když si neplatili dost, tak teď nemají důchod. Jenomže oni mají nárok na sociální dávky a stanou se klienty sociálního systému. To my nechceme. Proto říkáme, ať platí tolik, jako by měli minimální mzdu, a to jim zajistí slušný důchod. Těžko si představíme, že živnostník, který to má jako hlavní zdroj příjmu, by nevydělával sedmnáct tisíc korun měsíčně. Dnes živnostníci odvádějí méně, než potom čerpají, takže vzniká deficit, což si nemůžeme dovolit,“ dodal Fiala.

Školkovné čerpali jen bohatší

Spousta připomínek se týkala školkovného a jeho rušení. Paní Janebová k tomu napsala: „Tušíte vůbec, kolik stojí věci pro děti, kojenecké mléko, plenky, botičky, nájem? Proč přijímáte opatření, které jde proti snaze o prorodinnou politiku?“

Ministerský předseda opáčil, že podle jednoznačných dat školkovné čerpali pouze lidé s vyššími příjmy. „Je to vlastně sleva na dani, takže lidé s nižšími příjmy na ni vůbec nedosáhli. My se musíme shodnout na tom, že z peněz daňových poplatníků máme pomáhat hlavně těm, kteří to nejvíc potřebují, ne těm, kteří si dokážou poradit sami.“

Solární baroni přijdou o dotace

Paní Sedlákovou zajímalo, proč vláda nechce omezit dotace solárním baronům, ale zrovna to hodlá udělat. V rámci škrtání národních dotací ušetří dvacet miliard v resortu průmyslu a část z toho půjde na vrub majitelů solárních elektráren. Co říká Petr Fiala na obavu, že tento škrt dopadne na občany, kteří opět budou platit poplatek na obnovitelné zdroje energií (OZE)?

Co řekl Petr Fiala o dotacích pro solární barony?

Zdroj: Deník

„V žádném případě to neznamená, že všechny tyto peníze chceme vybrat od občanů. Jedna věc jsou dotace na fotovoltaiku a druhá poplatek na obnovitelné zdroje, který jsme pro letošek zrušili. Ty částky se nerovnají. Skutečně ale povedeme debatu o tom, zda poplatek za OZE vrátíme, nebo ne, ale to je jiná věc. V balíčku jde o to, že chceme přestat podporovat podnikatele s fotovoltaikou formou státních dotací, a nepřeneseme to na občany. Tato forma podpory prostě skončí. Když se zaváděla fotovoltaika, bylo v zájmu státu podpořit její start. Ve chvíli, kdy je to běžný způsob podnikání, není důvod ho takto zvýhodňovat formou dotací, na něž se musí složit všichni daňoví poplatníci,“ konstatoval premiér.

Nelogické sazby DPH

Závěrečnou pasáž debaty tvořila otázka daně z přidané hodnoty. Ve zkratce: kojenecká voda jde do 21 procent, ostatní potraviny do dvanácti a spotřební daň na víno je nula. Kde je logika? „Logika je v tom poměrně silná. Dvě sazby zjednodušují daňový systém a navíc jimi snížíme celkovou částku, kterou lidé platí na DPH,“ řekl premiér.

Moderátorka poznamenala, že je otázka, zda obchodní řetězce skutečně sníží ceny, když DPH klesne z 15 na 12 procent.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

„Všechny ohlásily, že na tak významné snížení budou reagovat. Důležité je, že dvě sazby zabrání tomu, co se dělo v posledních letech, kdy vláda přesouvala podle svých potřeb nebo různých tlaků zboží a služby z jedné sazby do druhé, ale nebyl v tom žádný systém. Teď budeme mít základní sazbu 21 procent, do které spadá všechno. Pouze takové produkty, které mají sociální nebo jiný význam, na němž se shodneme, budou ve snížené sazbě dvanáct procent.“

Svoboda slova prý ohrožena není

Z toho vyplývá, že ministři se shodli na tom, že ten nemá denní tisk, který bude podléhat dani 21 procent. Premiér Fiala v debatách Deníku dvakrát řekl, že změny DPH by neměly ohrozit vzdělanost a nezávislou žurnalistiku. Takže knihy budou jako jediné bez daně, noviny, hráz proti dezinformacím, ve vyšší sazbě a lidé si budou moct číst o celebritách v zábavných časopisech, které skončí ve dvanáctiprocentní sazbě. To myslí vláda vážně?

„U časopisů to opravdu vyvolává otázku, nicméně je spousta vědeckých, kulturních, literárních časopisů, kde to svůj význam určitě má. A pro všechny by byl problém rozlišit jednotlivé kategorie třeba podle počtu odborných článků. Daň za jednoduchost je toto rozhodnutí,“ míní Fiala.

Co řekl Petr Fiala o zvýšení sazby DPH pro noviny?

Zdroj: Deník

Včetně toho, že skončí tištěné noviny? „Neskončí. Chápu, že je to zájem novinářů…“ Moderátorka reagovala: „Hlavně je to zájem čtenářů a měl by to být i zájem vlády, aby tady byli nositelé ověřených a profesionálně sdělovaných informací.

S krachem novin padne i poslední hráz proti dezinformacím, varuje Šmuclerová

„Vůbec to nezpochybňuji, chápu, že profesní zájmové skupiny mají své argumenty, to je naprosto korektní. Tištěná média čelila v poslední době násobnému zvýšení nákladů na tisk, energie, teď to zase kleslo. Tady se jedná o relativně malý nárůst, který všichni nějak unesou, svoboda slova ohrožena není. Lidé mají možnost získávat informace z mnoha zdrojů včetně svobodných soukromých i veřejnoprávních médií, internetu. Nikoho nechceme ohrozit a tato částka nikoho existenčně neohrozí,“ stál si za svým premiér, ačkoli vydavatelé jsou opačného názoru.

Chyby, na nichž bude shoda, se mohou opravit

Kdyby přišel ve sněmovně pozměňovací návrh, a denní tisk by tak mohl spadnout aspoň do dvanáctiprocentní sazby, rozporoval by to Petr Fiala?

„Hájím a budu hájit všechny kroky, které jsme navrhli. Pokud bychom zjistili, že jsme někde udělali chybu, nezohlednili všechny podstatné argumenty, nejsme neomylní a jsme připraveni to upravit. Musíme se ale na tom shodnout všichni v koalici a musíme být přesvědčeni, že tam chyba nastala. Určitě nebudeme ustupovat nátlaku nebo silné argumentaci různých skupin, protože ta opatření se dotýkají spousty institucí, zájmových či profesních skupin. My ale máme na paměti hlavně to, že musíme dát do pořádku veřejné finance v zájmu České republiky, naší budoucnosti. To je náš hlavní cíl,“ uzavřel Petr Fiala 32. debatu Deníku.