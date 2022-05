Ne dost na důstojný život

Podle výzkumníků těžko přežívají především lidé v insolvenci a exekucích. Mnohdy jim zbude jen něco přes polovinu toho, co je k důstojnému životu zapotřebí. Odpovídající mzdu nemá také polovina žen v soukromém sektoru a čtvrtina lidí do třiceti let.

Podle politoložky Kateřiny Smejkalové si lidé kvůli nízkým příjmům půjčují, což je často dostane do spirály problémů. U mnohých to pak stát musí dorovnávat různými sociálními dávkami. „Počet těchto lidí kvůli zdražování ještě poroste,“ řekla.

Ekonom Jan Bittner uvedl, že navzdory deklaracím, že peněženkám lidí pomůže předloňské zrušení superhrubé mzdy, se to u mnohých neprojevilo. „Pomohlo to lidem ze střední a vyšší třídy. Prospěch pro ty nízkopříjmové nebyl žádný nebo tak malý, že ho současná inflace dokázala smazat,“ řekl.

Podle sociální antropoložky Lucie Trlifajové má jít příkladem veřejný sektor. „Když třeba někde opravují kapličku, měli by myslet na to, jak budou odměněni lidé, kteří na tom pracují,“ řekla.

Marie Palečková z Prahy, pracující s lidmi s handicapem, má slušný výdělek jen proto, že mají v neziskové organizaci schopného fund-raisera, který shání peníze. „Část našeho rozpočtu tvoří dotace od státu a od magistrátu. Oslovujeme ale také firmy, které nám poskytují granty,“ řekla Deníku.

Řešení?

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta Deníku sdělil, že ministerstvo i vláda chápou těžkou situaci a snaží se na ni reagovat. „Letos jsme dvakrát navýšili důchody, roste i životní a existenční minimum, což má přímý dopad na výši a dostupnost mnohých dávek,“ uvedl. Vláda chystá i další opatření, například jednorázovou pětitisícovou pomoc na každé dítě některým rodinám.

Zdroj: Deník„V případě potřeby můžeme rozhodnout o mimořádné valorizaci platových tarifů a také o navýšení prostředků určených na mimotarifní platové složky. Zde ale platí, že takový krok můžeme učinit jen tehdy, když to stav veřejných financí umožní,“ řekl Augusta.

Ten také upozorňuje na to, že důstojná minimální mzda, do které experti zahrnuli péči o dítě, náklady na jídlo, bydlení, oblečení, zdraví, vzdělání, úspory či růst cen, je něco jiného než státem stanovená minimální mzda. Ta letos činí 16 200 korun měsíčně.