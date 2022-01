„Tady jen takový přehledný graf zobrazující úmrtí a kolapsy sportovců v průběhu předcházejících měsíců. Jak už nám ale média sdělila, tak s probíhajícím masivním tečkováním to samozřejmě NESOUVISÍ a látky vpravované do těl těchto sportovců jsou zcela BEZPEČNÉ. Asi prostě náhoda, no…“ napsal ironicky 27. prosince 2021 na svůj facebookový profil Jindřich Rajchl, právník a člen politického hnutí Trikolóra, v němž momentálně kandiduje na předsedu. Svá slova doprovodil právě grafem webu Good Sciencing. Do středy 29. prosince dopoledne dosáhl jeho příspěvek více než 560 sdílení.