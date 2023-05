Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost, neboť spočítali, že vládní úsporný balík zkrátí příjmy domácností o dvacet procent. Sociolog a člen NERV Daniel Prokop prohlásil, že představené návrhy nejvíc dopadnou na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Z průzkumu Medianu pro ČRo vyplývá, že 51 procent obyvatel vnímá pětikoaliční předlohu jako nutný krok i přesto, že mu 41 procent oslovených nerozumí. Premiér Petr Fiala vládní kroky vysvětlil v další z pravidelných debat Deníku. Nestihli jste přímý přenos? Záznam sledujte v článku.

Premiér Petr Fiala tentokrát v debatě Deníku obhajoval daňový balíček a důchodovou reformu. Podívejte se, co vše zaznělo | Video: Deník

Čtenáře Deníku podle výsledků ankety nejvíc zajímá, proč se ruší školkovné a zdražuje se práce zavedením povinného odvodu na nemocenské pojištění. Ale také to, kdy budou lidé moct odejít do předčasného důchodu, aniž by přišli o velkou část penze.

Od zveřejnění vládního záměru se ovšem objevila řada nelogičností. Ta největší se zřejmě týká včlenění kojeneckých vod do vyšší sazby DPH. Do ní bude sice spadati točené pivo a tiché víno, ale to nadále nebude zatíženo spotřební daní. Jak potvrdila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, vyhandlovala to s lidovci za nulovou sazbu na knihy.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

Z nepochopitelných důvodů ovšem i ona, bojovnice proti dezinformacím, neprotestovala proti zařazení denního tisku do základní sazby 21 procent. Časopisy, vědecké i zábavné či pornografické, spadnou do nižší dvanáctiprocentní.

