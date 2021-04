Letos již dlouhodobá krize a související nouzový stav nejsou žádnými novinkami, přesto jsou úřady alespoň trochu benevolentnější, a dobu na jejich podání lidem prodloužily o měsíc. Lidé proto mohou tentokrát své přiznání místo do 1. dubna jako obvykle odevzdat až do 3. května.

Také letos navíc čekají daňové poplatníky další drobné určité změny. Kupříkladu lidé mohou své přiznání vyplnit z domova on-line přes počítač. Dokonce i fyzické osoby, které jej tentokrát podají již elektronicky, budou mít ze zákona prodlouženou lhůtu o měsíc, tedy přesně do 1. června. Pokud ale zapomnětlivý poplatník podá přiznání v papírové podobě třeba až 10. května, budou se mu případné sankce počítat již od 1. dubna.

InfografikaZdroj: DeníkElektronicky jde daňové přiznání podat dvěma způsoby. Prvním je „on-line finanční úřad“, na který se lidé přihlásí na webu mojedane.cz. „Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Lidé podle ní mohou daň platit přes QR kód.

Druhou možností, jak se lze moderně vyrovnat s touto letitou povinností, je využít aplikaci Elektronická podání pro státní správu. Nadále však zůstává možnost odevzdat daňové přiznání postaru na podatelnách finančních úřadů, do jejich sběrných boxů anebo jim je zaslat poštou.

Žádná změna letos nečeká ani živnostníky, kteří se přihlásili k paušální dani. Zálohy, které na ni platí, jsou teprve za letošní rok, daňové přiznání za ten loňský proto ještě podat musí.

Různé formy podpory

Novinkou, kterou přinesl minulý rok, byly různé formy podpory vyplácené úřady kvůli koronaviru. Některé z nich se totiž musí do daní započítat. Jaké to jsou? Finanční správa k této věci vypracovala přehlednou tabulku (viz grafika).

Lidé, kteří již daňové přiznání podali, a žádají o vrácení přeplatku, si na peníze budou muset počkat do května. Úředníci jejich doklady začnou přepočítávat až od 2. dubna, reálně ovšem nejdřív po Velikonocích. Od tohoto dne začíná běžet třicetidenní lhůta, během níž by měly být přeplatky odeslány.

Úředníci očekávají, že lidé modernizaci systému přivítají. „Věřím, že počet uživatelů daňového portálu se ze současných 220 tisíc lidí nejméně zdvojnásobí,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).