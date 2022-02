Na místo byli povoláni ještě v době, kdy hasiči z 16 jednotek z okolí bojovali s plameny. V době zásahu likvidovalo požár přes 80 hasičů, odpoledne jich byla na místě stále ještě padesátka. „Jednotky záchranného útvaru z Hlučína rozebíráme dřevěné konstrukce, které zůstaly po obvodu po uhašení požáru a budeme se snažit stavbu dostat do takového stadia, aby se požár nerozšířil,“ uvedl velitel zásahu Zdeněk Otrusina, náměstek pro prevenci a civilní nouzové plánování krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZLK).

Celou sobotu nenechávala událost místní i okolní občany v klidu. Zásah hasičů bedlivě sledovali desítky z nich. Místo okolo chaty bylo obehnáno policejní páskou, nikdo nesměl blíž. Na pořádek dohlíželi krajští policisté. „Chodil jsem sem s babičkou a dědou na čaj, měl jsem to tady moc rád,“ uvedl například přihlížející Milan Vévoda, který se dorazil podívat z nedalekého Valašského Meziříčí.

„Moc nás to mrzí, co se tady stalo, chodili sem rodiče, teď my, vlastně celé generace,“ připomněla jeho kamarádka Daniela Klanicová.

Obrovský požár zničil chatu Tesák, budova se zbortila

„I pro mladé měla Chata Tesák své kouzlo, řekla bych takové „retro“. Je nám líto, co se s tím objektem stalo. Jen jsme zajistili jídlo a nápoje pro zasahující hasiče a policisty, byli tady celý den, na mrazu, ještě nyní jsou venku,“ uvedla starostka Rajnochovic, na jejichž katastru budova stála.

Podle ní zatím není jasné, jestli bude obec nějakým způsobem pomáhat postiženým majitelům chaty. „Nevím, jak by obec mohla pomoci, protože se jedná o soukromý majetek. Ovšem majitel měl chatu jako srdcovou záležitost, musí to být pro něj nyní velmi těžké. I mně se o tom mluví špatně. Je to velká škoda, bohužel,“ zmínila starostka.

„Co mám říct, je to špatně. Přidalo nám to více starostí s turisty, navíc máme asi jako všichni restauratéři potíže s naplněností personálu. A v okolí není jiná restaurace. Majitel Chaty Tesák je můj kamarád a nikdy jsme si nekonkurovali, on měl restauraci, já ubytování a často jsme si vycházeli vstříc a pomáhali jsme si. Známe se tady všichni, celý Tesák musí fungovat a neštěstí jednoho se dotýká nás všech. Jsme na horách a musíme si pomáhat, nejsme konkurence, je to smutné, co se stalo,“ komentoval událost jednatel nedalekého Penzionu Pod Kyčerkou Petr Umrian.