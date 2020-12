"Jak dlouhodobě upozorňuji, situace je křehká, a proto je opravdu důležité dodržovat nastavená opatření. Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme, jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat," uvedl ministr zdravotnictví.

Podle něj je nárůst daný dvěma faktory, a to mírným nárůstem relativního podílu pozitivních případů a navýšením reprodukčního čísla. "Aktuální hodnota R je rovna 1,02. Navýšení nad jedna je tedy velmi malé, jen dvě setiny. Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování," dodal Blatný.

Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje v rozmezí od 61 do 75 bodů.

Výkyv, nebo trvalý trend?

Premiér Andrej Babiš (ANO) večer v České televizi řekl, že až příští dny ukážou, zda jde jen o výkyv, nebo trvalý trend. Nevyloučil, že kabinet bude muset znovu zpřísnit nedávno uvolněné restrikce. Blatný i Babiš apelovali na dodržování pravidel. Premiér uvedl, že lidé demonstrující proti vládním nařízením nepochopili, že virus je zrádný a zabil v Česku už přes 8000 lidí. Varoval před opětovným podceněním situace podobně jako v létě a pocitem, že "už je to za námi".

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka je Česko jen krůček od návratu do čtvrtého stupně PES. "Bohužel z toho pandemického úhlu pohledu se pohybujeme na úrovni tři až čtyři systému PES a chybí krůček k tomu, abychom se opětovně posunuli do 'čtyřky', což by znamenalo opětovně zavření provozoven," uvedl ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Otevření barů a restaurací podle něj bylo podmíněno tím, že se budou dodržovat náročnější hygienická pravidla. Apeloval na provozovatele, aby dodržovali nařízenou poloviční kapacitu hostů, limit jen čtyř osob u jednoho stolu a otevírací dobu do 22:00 hodin.

"Není to z toho důvodu, že bychom chtěli někoho šikanovat. Je to proto, že bychom se chtěli co možná nejrychleji vrátit do běžného života. Bohužel v té situaci ještě nejsme," dodal. Je podle něj třeba ještě pár dní vydržet, aby brzy mohl být úplně normální režim. Porušováním pravidel podle něj lidé trestají podnikatele, kteří se chovají seriózně, ne vládu ani epidemiology.

Dušek: Nejedná se o efekt uvolnění

Hodnota rizikového skóre bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška oscilovat kolem 60 bodů, nárůst reprodukčního čísla k 1 očekával. "V žádném případě to nemůže být efekt toho uvolnění, toto je jev, který pozorujeme z předchozích zhruba sedmi až deseti dní. Za tak krátkou dobu uvolnění nemohlo vyvolat nějaký dramatický efekt," řekl v ČT Dušek.

Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Prymula pro CNN Prima uvedl, že se nedá předpokládat, že by se situace v příštích dnech zlepšila. Vládě se opětovné zpřísnění podle něj bude obtížně lidem vysvětlovat. "Když v lidech vzbudíte naději rozvolněním, těžko se v tak krátké době zase opatření zpřísňují," varoval.

Restaurace, bary, hotely, služby a většina obchodů mimo potravin a dalšího základního zboží byly uzavřeny od 14. října. Znovu otevřít mohly ve čtvrtek 3. prosince. Policie v sobotu uvedla, že by měla mít k dispozici kompletní data o tom, kolik případů nedodržování nařízení o víkendu řešila, začátkem příštího týdne.