„Jde o bezprecedentní explozi. Na místo zamíří čeští hasiči, kteří mají specializovaný tým pro vyhledávání osob v zavalených oblastech. Čekali jsme na souhlas z libanonské strany a pokud zvládneme vyřídit veškeré dokumenty, tak by tým měl odletět kolem 16. hodiny. Jde o 37 osob, včetně kynologů se psy, je tam lékař, statik a další příslušníci hasičského záchranného sboru," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

"Ministerstvo zahraničí vyřizuje přelety tak, aby se hasiči dostali do Bejrútu ještě dnes," uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček. Doplnil, že dal pokyn k uvolnění deseti milionů korun na humanitární pomoc pro Libanon. Česko podle něj pošle i materiální pomoc.

Dal jsem pokyn k uvolnění 10 milionů korun na humanitární pomoc pro #Libanon. Do země zároveň odletí tým českých záchranářů. @mzvcr vyřizuje přelety tak, aby se @hasici_cr dostali do #Bejrut ještě dnes. Kromě našich expertů poskytne @mzvcr také materiální pomoc. ???? — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 5, 2020

Hamáček na ministerstvu vnitra novinářům řekl, že příslušníci týmu USAR se sjíždějí na smluvené místo a kolem 16:00 vyrazí, pokud se podaří vyřídit veškeré potřebné dokumenty související s jejich přeletem. "Součástí týmu jsou mimo jiné lékař a statik. Věřím, že to bude viditelný příspěvek ČR a ukáže se, že ČR je připravena a ochotna v takovýchto případech pomáhat," uvedl Hamáček.

Prostřednictvím Černínského paláce nabídl Libanonu pomoc i ministr zdravotnictví Vojtěch. Do Bejrútu by mohl zamířit český traumatým a v případě potřeby by se desítka pacientů mohla léčit na klinikách popáleninové medicíny v Česku, uvedl Vojtěch na twitteru.

Obyvatelům Bejrútu vyjadřujeme hlubokou soustrast, ztráty na zdraví a životech jsou nenahraditelné. Nabízíme proto prostřednictvím @MZVCR humanitární pomoc Libanonu v podobě vyslání traumatýmu a v případě potřeby i převoz a léčbu 10 pacientů do klinik popáleninové medicíny. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 5, 2020

Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných.

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je určen k vyhledávání a záchraně osob zavalených v troskách budov například po zemětřesení. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme, uvedli hasiči na twitteru. V minulosti pomáhal například po živelních pohromách v několika zemích.

Za pár hodin odlétáme do Bejrútu.



??‍?? Kompletujeme nyní dohromady vše potřebné pro naší misi ve výbuchem postiženém Libanonu a budeme se přesouvat na letiště. #USAR #Beirut pic.twitter.com/vpxLcz8BPi — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 5, 2020

Šlo o pumový útok?

Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok.

Exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě.