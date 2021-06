Češi i letos vykoupili bazény. Pozor ovšem na špatné napouštění, hrozí pokuta

Místo do dovolené na pláži investují Češi své úspory do koupě bazénu na svoji zahradu. Může za to především nejistota a obavy z cestování do zahraničí kvůli celosvětové pandemii i stále uzavřená veřejná koupaliště či aquaparky. Nejsou však jediní. Poptávka po bazénech vzrostla v celé Evropě.

Pokud vinou napouštění bazénu dojde k omezení dodávky pitné vody, může dotyčná osoba vyfasovat od vodáren pokutu v řádech tisíců korun, od obce pak další pokutu ve výši až 50 tisíc korun. | Foto: Deník/Jaroslav Pich