"Ano, podali jsme návrh na zastavení trestního stíhání," řekl webu Babišův obhájce Michael Bartončík. Podání je podle něj argumentačně obsáhlé, důvodů pro zastavení stíhání je více. Žádost právník podal v druhé polovině července.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná. "Kauza Čapí hnízdo je 14 let stará. Je to účelové, politické stíhání na objednávku. Vždycky se to dává do pohybu před volbami," řekl dnes novinářům na autogramiádě své knihy v Ústí nad Labem. Důvody pro podání návrhu upřesnit nechtěl. "Já to neznám, dal jsem plnou moc právníkům. Důvody jsou samozřejmé, že je to účelová politická věc. Já jsem nic neudělal. Nemá to nic společného s mojí politickou kariérou," dodal premiér. Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch by měl podle pokynů pražského vrchního státního zastupitelství rozhodnout o návrhu na podání obžaloby do 31. srpna. Podle Aktuálně.cz bude žalobce Babišův návrh na zastavení stíhání posuzovat souběžně s policejním návrhem a výsledek oznámí najednou se svým konečným rozhodnutím. Pražské městské státní zastupitelství ale už dříve avizovalo, že se lhůta může ještě měnit, a to v případě, pokud by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy.

Kromě Babiše obvinili v kauze i Faltýnka

Mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala podané návrhy na zastavení stíhání nekomentoval. "Ani v závěrečné fázi přípravného řízení není možné uveřejňovat informace týkající se obsahu jednotlivých podání, popisu skutku, důkazů či informace týkající se dotčených osob. Přípravné řízení je ze zákona neveřejné," uvedl Cimbala.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby. I tehdy Babiš i Mayerová po policejním návrhu na podání obžaloby podali žádost o zastavení svého stíhání.

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Zeman v polovině května oznámil svou rezignaci, mandát mu zanikl k 30. červnu. Na konci května