Vaše menšinová vláda do pátku neměla dost hlasů pro schválení deficitu ve výši 500 miliard korun. Co se bude dít dál?

V pondělí jsme měli videokonferenci s opozicí, kde jsme vysvětlovali, proč jdeme do sněmovny s tímto návrhem. Je jasné, že inkaso daní, z něhož všichni žijeme, bude dramaticky nižší než loňských 263 miliard. Proto je bohužel už počtvrté nutné změnit zákon o státním rozpočtu.

Opoziční strany vás nekritizují za to, že chcete zvýšit schodek, ale proto, že jste jim neřekli, na co těch dalších 200 miliard půjde. Do vládní rozpočtové rezervy jste chtěli vložit 137 miliard, což vnímaly jako zálohu na dárečky pro předvolební období. Proč jste seznam zamýšlených investic předložili až v úterý?

Kritiku jsem uznal. Když chce někdo 137 miliard a neříká, na co mají jít, není to dobře. Proto ministryně financí Alena Schillerová seznam dodala. Není pochyb o tom, že na to má parlament právo, neboť o rozpočtu rozhoduje on a my jsme navíc menšinová vláda. Chybu jsme napravili a 136,6 miliardy jsme detailně rozepsali. Vládní rozpočtová rezerva, která byla nekonkrétních 100 miliard, má být 36 miliard. Zbylých 100 miliard potřebujeme na dotace pro sociální služby, opatření proti suchu a kůrovci, podporu lázeňství, na výstavbu silnic II. a III. třídy a hlavně na příspěvek obcím ve výši 12,8 miliardy. Byla to naše vláda, která navrhla kompenzaci 1200 korun na každého obyvatele, Senát to od nás převzal a sněmovna schválila. Kraje jsme kompenzovali jiným způsobem, měly by dostat 14,5 miliardy na dva roky.

Přesvědčíte svým seznamem potřebnou většinu poslanců, aby byl v úterý na mimořádné schůzi schodek schválen?

Z celé opozice se k tomu jen dvě strany postavily konstruktivně: Piráti, kteří přišli s návrhem pro dohodáře, a KDU-ČSL, jež chce mluvit o příspěvcích pro děti. Vyjednáváme s KSČM, která si přeje snížit deficit o 50 miliard, ale to bychom museli právě v investičních akcích škrtat. Máme několik dní na to, abychom je přesvědčili. Rádi bychom to stihli ve stavu legislativní nouze, aby šlo vše rychle.

Takhle jste to ale před začátkem sněmovní schůze neřekl. Uvedl jste, že si nedovedete představit spolupráci se sněmovnou, která by vyhlásila válku vlastním občanům.

To jsem neřekl.

Doslova: „Pokud by vláda nemohla prosadit rozpočet, který podporuje důchodce, zaměstnance, obce a investice, potom je namístě se zeptat, zda má smysl, aby tato sněmovna, která je nepřátelská vůči našim občanům a vyhlásila jim válku, pokračovala.“

Pravda je, že pokud by naše menšinová vláda nedokázala prosadit tento proinvestiční rozpočet a podporu našim občanům, obcím a městům, byl by to zásadní problém. Kdyby sněmovna všechno blokovala, museli bychom zvážit, co dál.

Zdroj: Deník

Čili předčasné volby?

Nechci je. Doufám, že si tu situaci všichni uvědomí. Opozice křičí, aby vláda dávala víc peněz, ale když takový návrh předneseme, je proti. I my přece máme zájem na co nejnižším deficitu, ale dnes nikdo neví, jaká bude spotřeba, výběr DPH, kolik přijede turistů, jak budeme exportovat. Náš růst se v minulých letech odvíjel od spotřeby obyvatel a exportu, ale to jsou teď velké neznámé. Proto přicházíme se seznamem konkrétních investičních akcí.

Lidé si zvykli na vysoký růst HDP, platů, extrémně nízkou nezaměstnanost i klesající zadlužení státu. To vše je minulost. Nebojíte se, že až důsledky koronakrize občané pocítí na vlastních peněženkách, ve volbách vám to spočítají?

Nebojím se. Na rozdíl od krize 2009, kdy vláda občanům a firmám nepomohla, ale situaci ještě zhoršila snížením platů, příspěvků pro obce a zvýšením daní, my daně snižujeme, obcím přidáváme, myslíme na důchodce, zaměstnance, živnostníky a podnikatele. To si lidé snad budou pamatovat.

Jste přesvědčen, že sněmovní volby vyhrajete?

Určitě nejsem přesvědčen. Nevím, jak volby dopadnou. Pokud lidé budou chtít, abych pokračoval v politice a v projektech, které jsme zařadili do Národního investičního plánu, tak mě zvolí. Když to nebudou chtít, dají hlas někomu jinému.

Voliči si vás spojují i s hnutím ANO, které jste založil a jež se teď potácí ve velkých problémech…

Tak to určitě není.

Zrušení brněnské organizace není problém?

Ten je vyřešený. Zrušili jsme organizaci, kde samozřejmě byla drtivá většina slušných lidí, avšak je fakt, že tu situaci nezvládli. Předsednictvo ANO do toho asi mělo zasáhnout, ale my přece musíme věřit našim organizacím, které přijímají nové členy, v Praze je neznáme. Je třeba se vrátit do října 2013, kdy neznámé hnutí ANO skončilo ve volbách druhé. Někteří politici si řekli, že jsme nezkušení, nemáme žádnou základnu, tak se k nám nacpali, protože v tom viděli výtah k moci. Přišli k nám lidé z tradičních stran jako například pan Švachula z ODS. Nicméně, problém jsme vyřešili a těch lidí se zbavili.

V ODS byla i Jana Vildumetzová nebo Jaroslava Jermanová. V ČSSD zase Jaroslav Faltýnek.

Správně. Paní Vildumetzová byla velice úspěšná hejtmanka a dobrá politička. Neřekl jsem, že jsou všichni špatní, na jižní Moravě jen nedokázali včas správně vyhodnotit, co za lidi se k nim infiltrovalo, a takhle to dopadlo. My jsme žádné členy neměli. Ale nebazírujeme na tom ani dneska, proto je ve vládě minimum členů našeho hnutí.

Ať ti lidé přišli odkudkoli, teď jsou členy ANO, jehož jste šéfem. A pokud z něj odejde místopředseda Petr Vokřál s odůvodněním, že v Brně je hnutí napojeno na podsvětí a on s tím nechce mít nic společného, je to přece malér.

V Brně to nebylo v pořádku. Odchod pana Vokřála mě mrzí. Projednávali jsme jeho návrh na zrušení tří místních brněnských organizací, ale tam to asi neproběhlo úplně podle pravidel, proto ho předsednictvo revokovalo a řeklo, že se to udělá znovu a lépe, s čímž pan Vokřál nakonec souhlasil. Bohužel to předčasně vzdal, ale život jde dál.

Nepůjde dál jako v klasických stranách, které to dotáhly k velrybaření, tunelování evropských fondů a mnoha letům vězení?

Velrybaření bylo jen v Brně, tam jsme organizaci zrušili, bude krajský sněm a ten si v tajné volbě zvolí vedení. Postavíme to znovu.

Co si pomyslí voliči v Jihomoravském kraji, kde se místo Petra Vokřála stane lídrem současný hejtman Bohumil Šimek?

Nepochopil jsem, proč byl pan Šimek na kandidátce až na čtvrtém místě, logicky by měl být druhý.

Logicky by měl být první, pokud byl úspěšným hejtmanem.

To ale bylo rozhodnutí krajské organizace, která měla, pokud vím, názor, že pan Vokřál byl zase úspěšným primátorem Brna. A tomu rozumím. Pana Šimka přivedl pan Vokřál a pana Vokřála pan Faltýnek.

Kdo přivedl pana Faltýnka?

Pan Babiš, kterému pan Faltýnek říkal, aby nelezl do politiky, a bohužel ho neposlechl. Bohumil Šimek se až tak mediálně neangažuje, ale to neznamená, že je špatný hejtman. V průběhu koronakrize fungoval velmi dobře.

Můžete se ještě nazývat protikorupčním hnutím, když je za vámi kauza příznačně nazvaná Stoka? Kolik takových Švachulů v ANO máte?

Pevně věřím, že žádného. Pokud se ale vyskytnou, nemilosrdně se s nimi rozloučíme. Pokud by se někdo zpronevěřil myšlence protikorupčního hnutí, musí jít pryč. Nebo bych šel já. Pracuji na tom, abychom naši zemi měnili k lepšímu, a nenechám si to pokazit pochybnými lidmi.

V rámci vyšetřování brněnského případu se objevilo i jméno syna Jaroslava Faltýnka Jiřího, který má pozastavené členství v ANO. Bude se v něm dál angažovat?

Určitě ne, byť on veškerá obvinění odmítá, policie ho vůbec nekontaktovala. Mluvil jsem s ním a v hnutí už aktivní nebude. Požádal jsem ho, aby z něj úplně odešel.

Přístup do sněmovny má ale zaručený, neboť je asistentem poslance ANO Rostislava Vyzuly.

Už není.

Nejde jen o brněnskou kauzu. Vyznamenala se i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která podala trestní oznámení na záchranářku, aby se pak hlásila o podpis petice na její podporu. To mi hlava nebere. Vám ano?

Ne. Vždyť jsem to také kritizoval, nerozumím tomu, nepovedlo se to a je to špatně. Předsednictvo ANO bude schvalovat kandidátky a každý hejtman bude muset obhájit svoji práci i plány do budoucna. Paní hejtmance Jermanové asi někdo špatně poradil.

V jižních Čechách se zase mluví o tom, že František Konečný se stal lídrem do krajských voleb proto, že „nakoupil“ hlasy delegátů. Myslíte si, že takový kandidát uspěje?

Já jsem šel do politiky, abych něco udělal, tvořil, budoval, ne hodiny mluvil ve sněmovně. Se svou kariérou jsem spokojený, jako ministr financí jsem měl dobré výsledky a snad jsem i úspěšný premiér.

Jak to souvisí s krajskými volbami?

Tak, že do nich nezasahuji. Je to odpovědnost krajských organizací. Nejsem předseda klasické strany, který musí nakrmit krajské politiky a dát jim funkce, aby se udržel. Hnutí jsem vymyslel, založil, odmakal. Myslím, že je to evropský unikát. U nás se volba předsedy ANO fakt nemění za ministerské křeslo nebo pozici ve státní akciové společnosti pro krajské organizace tak, jak to je typické pro tradiční politické strany.

Nebylo by pak rozumnější v krajských volbách podpořit lídry stran, kteří své schopnosti již prokázali?

Pokud se ptáte na jižní Čechy, tak paní Ivana Stráská z ČSSD je dobrá hejtmanka. S její podporou nemám problém. Pro mě by bylo nejlepší, kdyby hnutí ANO působilo jen v parlamentní politice, abych nemusel řešit přešlapy lidí, které ani neznám. Pokud je úspěšný primátor nebo hejtman z jiné strany, proč bych měl za každou cenu říkat, že jsou špatní, když jsou dobří?

Na svém Twitteru jste uvedl: „Neobětoval jsem deset let života na to, aby finále někdo zkazil.“ Jaké finále?

Říjen 2021, protože příští sněmovní volby budou, jak to vypadá, referendem o Babišovi.

Někdo si to přeložil tak, že nikdo nesmí ohrozit váš majetek.

O čem to mluvíte?

O vašem střetu zájmů premiéra a majitele Agrofertu.

Úplný nesmysl. A jste asi jediná, která to ve zmíněném výroku vidí. Žádný střet zájmů nemám, protože dodržuji lex Babiš. Finále je, že příští volby potřebujeme vyhrát, abychom ještě lépe mohli prosazovat zájmy občanů a České republiky.

Nikoliv Agrofertu?

Kdybych chtěl prosazovat zájmy Agrofertu, nikdy bych nelezl do politiky. Ten je zásadně poškozený tím, že jsem v politice.

Jakpak to, že mu v minulých letech pořád rostl zisk?

Když měl loni katastrofální výsledky, všichni mluvili o tom, že zbankrotuje. Vždycky se něco najde. Zaměstnanci Agrofertu trpí tím, že jsem premiér. A nenajdete jediný případ, kdy bych v politice aktivně pomáhal své firmě. Já se takhle nechovám.

Proč svoji bývalou firmu neprodáte a nestanete se miliardářem bez majetku? Nebylo by vše jednodušší?

Nevlastním ji, je ve svěřenském fondu.

Na Slovensku i ve Velké Británii vás stále vedou jako konečného vlastníka Agrofertu. A kdyby bylo vše průzračně čisté, vaše vláda by asi nenavrhla v zákoně o evidenci skutečných majitelů výjimku, díky níž byste byl majitelem svěřenského fondu, ale nikoliv Agrofertu.

Mně je úplně jedno, co sněmovna s tímto návrhem udělá, jde o transpozici evropského práva. Chápu, že je tady velká snaha odstranit Babiše z politiky, aby v zemi zavládly staré časy.

Staré? Nejsou spíš nové, švachulovské?

Ano, odéesácké, kdy stál kilometr dálnice 350 milionů, ministr dopravy Řebíček z ODS vlastnil Viamont a nosily se tu údajně plné tašky peněz na úplatky.

Kromě Švachuly máte vrásky i ze zahraničněpolitických otázek. Můžete mi říct, proč měli tři komunální pražští politici dva měsíce policejní ochranu, když jste řekl, že nikdo soudný si nemohl myslet, že Rusko sem poslalo vraha s ricinem v kufříku?

To je dobrá otázka, ale ne na mě. Jeden novinář tady pomohl vyvolat dojem, že Rusko chce otrávit pražského primátora a dva starosty, což je samozřejmě nesmysl. Na tom se dělá domácí politika a někdo se na tom zviditelňuje. Prvotně to ale byla záležitost ruského velvyslanectví, které to mělo diplomaticky vyřešit. Když to odmítlo, byli dva jeho pracovníci vyhoštěni. Teď je důležité, abychom si vzájemné vztahy vysvětlili a nastartovali dialog, a to i o obtížných tématech. Vztahy s Ruskem totiž potřebujeme a máme zájem, aby byly korektní. Existuje řada oblastí, kde můžeme spolupracovat. Dialog ale musí být věcný, rovnoprávný a založený na vzájemném respektu.

Poškodí Česko ekonomicky cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?

Bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas řekl, že měl spor se svým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, který chtěl přijmout dalajlámu a kritizoval Rusko. Podle Nečase nás ale dalajlámismus a podpora Pussy Riot poškodily. Měl za to, že Schwarzenberg tehdy ohrozil ekonomické zájmy českých firem. Mně vadí, že z Číny dovážíme obrovské množství zboží, ale vyvážíme jen desetinu a čínské investice tady nejsou dostatečné. Faktem ale je, že do ČR přijíždělo 650 tisíc čínských turistů, kteří tu utráceli peníze. Škoda Auto vyrábí v Číně, takže podobná gesta jsou zbytečná. Aktivita pana předsedy Vystrčila je určena domácímu publiku. Pokud se chová jinak než jeho strana i naši spojenci v EU, tak je to jeho odpovědnost. Uvidíme, jaká bude čínská reakce. Každopádně mě mrzí, že se zahraniční politika zneužívá kvůli politice domácí.

Jaký je rozdíl mezi ruskou anexí Krymu a zvažovanou izraelskou anexí území Západního břehu Jordánu? Jde o dodržování mezinárodního práva, nebo jen o to, že Rusko rádi nemáme, zatímco Izrael ano?

Problém Izraele a Palestiny se řeší desítky let. Je tu nový plán prezidenta Trumpa, na který jsou i v Izraeli různé názory. Je to ale po dlouhé době konkrétní návrh na stole, takže bychom mu měli dát šanci. Nikdo teď neví, jak to dopadne. Anexe Krymu je nepřijatelná, ale byť se nám to nelíbí a dál proti ní budeme protestovat, je těžko představitelné, že se to nějak změní. Najít politické řešení je úkol pro hlavní politické lídry Evropy, která bohužel jednotnou zahraniční politiku nemá. EU sice podporuje protiruské sankce, ale na druhou stranu zavírá uhlí a jádro, aby byla ještě víc závislá na ruském plynu. To není moc logické.

Rozhodla vláda o tom, že z dostavby Dukovan budou z bezpečnostních důvodů vyloučeny Rusko a Čína?

Buďte v klidu, nebude to naše vláda, která o tom bude rozhodovat. Žádné takové usnesení jsme ale neschválili. Náš hlavní cíl je, aby tu byla co nejlevnější energie pro lidi. Hlavní chyba byla, že ČEZ vůbec někdo privatizoval. Kdyby ho nedali do kuponové privatizace, byl by stát v úplně jiné pozici.

Bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk o vás řekl, že jste asertivní a aktivně zasahujete do všech evropských jednání.

Hlavně řekl, že mluvím věcně a opírám se o čísla a fakta.

Předpokládám, že své si řeknete i k plánu Evropské komise na sanaci evropských ekonomik částkou 750 miliard eur. Nechci slyšet vaše výtky, ale návrh na to, jak z krize ven.

Za naprosto nesmyslný považuji nápad, že se bude zemím EU proporčně pomáhat na základě jejich míry nezaměstnanosti v letech 2015-2019. Co to má s koronavirem společného? Nic. Potrestali by nás za to, že jsme v těch letech měli nejnižší nezaměstnanost v EU, přišli bychomo zhruba 170 miliard korun.

Můžete mi říct, jak by ozdravný plán měl vypadat?

Měl by se dokončit víceletý finanční rámec na období 2021-2027, což dělalo 1,1 bilionu eur. Česká republika podle parametru HDP skutečně zbohatla, jsme na tom nejlépe ze zemí V4. Jsme solidární, a proto uznávám, že bychom měli dostávat méně peněz, konkrétně o 165 miliard korun. Tomu rozumím. Když ale teď někdo přichází s tím, že si všichni půjčíme peníze a rozdělíme je podle klíče nezaměstnanosti, je to nesmysl. My děláme prorůstovou hospodářskou politiku a máme atraktivní investiční prostředí, ale krize na nás může tvrdě dopadnout. V posledním žebříčku deseti nejlepších zemí pro investice jsou jen tři evropské státy – Velká Británie, Polsko a ČR. Jsme malá otevřená ekonomika s velkým podílem exportu a jeho propad na nás bude mít negativní důsledky. Kritérium nezaměstnanosti je nespravedlivé, nesouhlasím s ním, mluvil jsem o tom s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem i francouzským prezidentem Macronem a chci o tom dál vést debatu. Měli bychom se dívat hlavně na propad HDP v důsledku krize s větším odstupem času, nejlépe po skončení letošního roku. V rámci jednání o evropském rozpočtu budu nadále prosazovat české zájmy, což je jeden z důvodů, proč jsem šel do politiky.