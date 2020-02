V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 22:07 Firma O2 prostřednictvím SMS osloví zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii. „Informační SMS pošleme také zákazníkům, kteří se ze zahraničí vrátí zpět do České republiky," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Text SMS je uváděn jako sdělení ministerstva zdravotnictví. V jednom typu zpráv úřad informuje daného člověka, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, a měl by se proto řídit pokyny daného státu a radami na webu českého ministerstva zdravotnictví. V druhé SMS úřad radí lidem vracejícím se z ciziny do Česka, že mají následujících 14 dní sledovat svůj zdravotní stav. V případě zejména vysoké tělesné teploty - nad 38 stupňů - se mají řídit zásadami na webu ministerstva. 28.02. 21:39 V rámci opatření proti šíření koronaviru budou v Libanonu od 29. února do 8. března uzavřeny školy. 28.02. 20:45 Testy na koronavirus podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka absolvovali i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, prezidentův poradce Martin Nejedlý a předseda fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík, kteří se vrátili z Číny. "Testy jsou negativní," uvedl na twitteru. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík po návratu z Číny absolvovali testy na koronavirus v Ústřední vojenské nemocnici. Testy jsou negativní. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 28, 2020 28.02. 20:02 Berlínský veletrh cestovního ruchu ITB, největší akce svého druhu na světě, se příští týden kvůli koronaviru nebude konat. Oznámil to pořadatel. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.