Už od středy hledá policie řidiče, který v Sušici na parkovišti u obchodního domu v Hrádecké ulici v době od 4.50 do 17.10 hodin narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia Combi a ujel.

Nedání přednosti stojí za nehodou, která se stala v sobotu na křižovatce ulic Gorkého, Plzeňská a Kollárova v Klatovech. „V 17 hodin jel nezjištěný řidič s neznámým vozidlem modré barvy po ulici Plzeňské a na křižovatce s ulicemi Gorkého a Kollárova počal odbočovat vlevo do ulice Kollárova. Při odbočování nedal přednost protijedoucímu vozidlu Dacia Duster. Jeho řidič musel náhle změnit směr jízdy vpravo, aby zabránil střetu s protijedoucím vozidlem odbočujícím vlevo, ale při náhlé změně směru jízdy bočně narazil do vozidla VW Passat, který jel souběžnou jízdou v pravém jízdním pruhu,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.