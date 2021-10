Motocyklista se dle svých slov snažil střetu zabránit. „Viděl jsem, že proti mně jede auto, blikal, že bude odbočovat. Když jsme od sebe byli kousek, tak začal odbočovat, nemohl jsem nic dělat, brzdil jsem, měl jsem brzdnou dráhu asi dva metry. Nejel jsem nijak rychle. Ale nešlo se vyhnout,“ vypověděl poškozený s tím, že do práce nastoupil až v polovině března. Byl odkázán na pomoc druhých, jelikož nebyl schopný se kvůli vážným zraněním o sebe postarat.

Matousch se k nehodě u soudu přiznal. „Podíval jsem se před sebe, pak ve směru odbočování, nic jsem neviděl, tak jsem začal odbočovat a přišla rána. Viděl jsem, že to byl motorkář, tak jsem vyběhl a zavolal záchranku, ta se o něj postarala. Už jsem se zřejmě nepodíval zpět po směru jízdy odkud motorkář přijel. Cítím tak vinu za tuto nehodu,“ řekl u soudu Matousch, který se poškozenému Jiřímu L. omluvil a ten omluvu přijal.

Nehoda se stala 21. srpna 2020, kdy dle obžaloby Matousch řídil Škodu Octavia s připojeným přívěsem na komunikaci ulice Blatenská ve směru od Strakonické ulice na Horažďovice – předměstí, při odbočování vlevo přehlédl v protisměru jedoucí motocykl značky Aprilia. Motocyklista Jiří L. na vzniklou situaci reagoval brzděním, ale nepodařilo se mu zastavit a došlo ke střetu. Motocykl narazil do pravého boku vozu v oblasti středového sloupku. Při nehodě bylo zraněno dítě (r. 2008) jedoucí jako spolujezdec. Motocyklista upadl na komunikaci a utrpěl těžká zranění, mimo jiného otřes mozku, zlomeniny několika krčních obratlů a žeber, tříštivou zlomeninu dolní části levé vřetenní kosti a zlomeninu dolní pravé vřetenní kosti, s čímž byl v nemocnici hospitalizován do 7. září 2020, kde se podrobil i operaci.

