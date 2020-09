Členové nechvalně proslulé klatovské rodiny, přezdívaní Kominíci podle svého nejobávanějšího člena, umějí udělat pořádný rozruch.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Potvrdil to i její člen Jiří J., známý recidivista, jenž před několika dny řádil přímo na náměstí. „Muž se koupal v kašně a poté pobíhal okolo do půl těla svlečený. Křičel, rozhazoval rukama, evidentně byl pod vlivem alkoholu. První dechová zkouška byla s výsledkem 3,50 promile, druhá, s odstupem, 3,26 promile,“ řekl Deníku velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach. Výtečník byl převezen do nemocnice na vyšetření. Tam se dostavila i jeho družka, která ho dokázala zklidnit. „Vzhledem k tomu, že již nikoho neohrožoval a hladina alkoholu v jeho těle stále klesala, bylo rozhodnuto o tom, že nebude převezen do protialkoholní záchytné stanice, ale převezme si ho partnerka do domácí péče,“ dodal Steinbach s tím, že případ bude řešen ve spolupráci s Probační a mediační službou, která na chování recidivisty dohlíží.