Incident se odehrál vloni v listopadu. Drenkarski tehdy podle svých slov popíjel v hospodě a pak šel na návštěvu ke známé, kde byl i Eduard K. Oba muži se podle obžaloby pohádali a Drenkarski pak sáhl po zbrani. „Měl nejméně dvakrát bodnout poškozeného do oblasti hrudníku a dále dvakrát do pravé paže, čímž mu měl způsobit mimo jiné poranění plíce, poranění cév apod., kdy poškozený byl bezprostředně ohrožen na životě krevní ztrátou a musel být hospitalizován ve Fakultní nemocnici Plzeň,“ popsala mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Po činu z bytu utekl, ale policie ho záhy vypátrala a zadržela. Nadýchal 1,5 promile.

Drenkarski soudu tvrdil, že byl rivalem napaden. „Když jsem byl na odchodu domů a obouval si boty, najednou mě začal bít do hlavy. Upadl jsem na kolena a na zemi uviděl nůž. Vzal jsem ho do levé ruky a postavil se na nohy. On se mě snažil dál bít. Po chvíli jsem se otočil a šel jsem domů. Až venku jsem si všiml, že jsem zakrvácený,“ řekl soudu Drenkarski, který v Česku dříve pracoval jako dělník. „Nevzpomínám si, jak jsem se dostal domů. Cítil jsem se dost opilý a unavený. Ale pamatuji se, že mi poškozený nadával,“ dodal obžalovaný.

Poškozený Eduard K., který má stejně jako útočník trestní minulost, soudu řekl, že má stále následky. „Dodnes mám na ruce a hrudníku jizvy, které mě občas bolí. Obžalovaný mi po hádce zaslal dopis, ve kterém se mi omlouval. Jeho omluvu přijímám,“ řekl poškozený.

Drenkarskiho, jemuž za pokus vraždy hrozilo až 18 let za mřížemi, potrestal senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou sedmiletým nepodmíněným trestem, který si má odpykat ve věznici s ostrahou. Verdikt ale není pravomocný. „Obžalovaný si na místě podal odvolání do všech výroků rozsudku. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání,“ uvedla Rubášová.