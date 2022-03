Od ledna 2020 až dosud čekal soud na klíčový revizní ústavní posudek. A ten je vůči cizince nekompromisní. Znalci vyloučili, že by šlo o překotný porod, že by žena byla rozrušená či že by se dítě poranilo při porodu. Jednoznačně podle nich musela na hlavu miminka působit hrubým násilím druhá osoba.

Slovenka podle obžaloby 23. července 2017 v koupelně bytu v Plzni, kde tehdy žila, porodila bez asistence lékaře živého chlapečka, zralého, donošeného, života plně schopného. „Následně přesně nezjištěným způsobem působila vysloveně hrubým zevním násilím proti hlavičce novorozence v úmyslu jej usmrtit, poté jej zabalila do povlečení a dala do připraveného igelitového pytle v úmyslu pytel s novorozencem posléze vyhodit do kontejneru poblíž domu, kde bydlela, avšak v koupelně ji vyrušila její matka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová. Jana F. matce řekla, aby novorozence, který ještě jevil známky života, převezla do babyboxu. „Vůbec jsem nevěděla, že je těhotná. Byla jsem v šoku. Bránila mi ve vstupu do koupelny. Když se mi tam podařilo dostat, byla od krve. Pak jsem slyšela pípnutí. Ukázala mi dítě a odešla. Byla chladná, vůbec ji to nezajímalo. Dítě leželo pod umyvadlem na povlečení, kde předtím spal pes. Zabalila jsem ho do županu a odvezla do babyboxu,“ plakala u soudu maminka Jany F. Chlapeček ale druhý den v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.

Jana F. opakovaně popřela, že by chtěla syna usmrtit. Přiznala, že tajila těhotenství i že si dítě nepřála, neboť již jedno měla, ale zabít ho prý nechtěla. Měla údajně v úmyslu se ho zbavit tím, že ho předá jiné ženě, dá ho k adopci či do babyboxu.

Krajský soud v Plzni ji v dubnu 2018 odsoudil k 17 letům vězení a Vrchní soud v Praze následně verdikt potvrdil. Žena si však podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten vrátil případ zpět do Plzně. Důkazy podle něj zcela jednoznačně nesvědčí o tom, že Jana F. dítě zavraždila. „Není vyloučen závěr, že obviněná se mohla nacházet ve stavu, v němž její vůle jednat v zájmu dítěte byla výrazně oslabena,“ upozornil NS. V tomto případě by ale byla změněna právní kvalifikace skutku Jany F., a ta by se tak dočkala nižšího trestu.

Žena byla zároveň v lednu 2019 propuštěna z vězení. Po návratu případu do Plzně se konala tři líčení, poslední v lednu 2020, kdy senát rozhodl, že před vynesením rozsudku musí být vypracován ústavní revizní posudek z oboru zdravotnictví, který by měl definitivně zodpovědět otázky ohledně způsobu zranění novorozence i otázky, v jakém psychickém stavu byla obžalovaná ihned po porodu. Dva znalecké ústavy ale skončily a vypracoval ho tak až třetí. Po 26 měsících nyní zazněly v soudní síni závěry odborníků z Fakultní nemocnice v Praze. Čtveřice tvořená dvěma porodníky, dětským lékařem a soudním lékařem došla k závěru, že nešlo o překotný porod, ale o porod pouze předčasný, při němž se žena chovala racionálně, nebyla nijak rozrušená. Pupečník přerušila až s odstupem několika minut. „Komise jednoznačně vyloučila, že by poranění dítěte bylo způsobeno při porodu,“ řekl v pondělí soudu profesor Zdeněk Hájek. Odmítl i tvrzení, že dítě spadlo na podlahu z výšky cca 70 cm. Podle znalců Slovenka musela rodit v podřepu a při tom by dítě spadlo z výšky cca 35 cm a nemohlo by utrpět tak fatální zranění. „Za svoji více než 50letou praxi jsem jednou zažil příhodu, kdy sestra běžela s miminkem, uklouzla a dítě spadlo hlavou na dlažbu. Byla to rána, všichni jsme byli zděšeni. Dítě ale utrpělo jen zlomeninu temenní kosti a po třech, čtyřech týdnech bylo v pořádku propuštěno domů. V tomto případě byla poraněna spodina lebeční, což je nejtvrdší místo na lebce,“ uvedl Hájek s tím, že fatální poranění muselo být způsobeno druhou osobou. Připomněl také, že si Jana F. dítě nepřála, mimo jiné proto, že ho nečekala s přítelem, ale s jiným mužem.

Líčení bylo odročeno na úterý, kdy padne rozsudek.