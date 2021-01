"V Klatovech jsme přijali dvě oznámení o vloupání do rozestavěných rodinných domů. V noci z 1. na 2. ledna neznámý pachatel v obou případech odcizil různé ruční a elektrické nářadí. V jednom domě pachatel poškodil okna a dveře v hodnotě 80 tisíc korun. Celková škoda přesahuje 206 tisíc korun," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a ve druhém případě i z přečinu poškození cizí věci.

Oznámení o vloupání do prodejny přijali policisté rovněž policisté v Klatovech. V době od 30. prosince do 4. ledna vnikl zloděj do obchodu v ulici Kpt. Jaroše. Pachatel po poškození dveří vnikl do vnitřních prostor, kde odcizil různé nápoje, mléčné výrobky, žvýkačky a z pokladny finanční hotovost. Škoda zde přesahuje osm tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Pachatelé se trestné činnosti dopustili v době, kdy je na našem území vyhlášen nouzový stav, což bude mít vliv na výši trestu.