Velkou žízeň po pivu zřejmě potřebovali uhasit zloději, kteří kradli v posledních dnech na Klatovsku. Ze sklepů zmizela téměř stovka plechovek s chmelovým mokem.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Policistům v Nýrsku bylo oznámeno, že v době od 16. do 18. ledna vnikl pachatel v obci u Nýrska do bytového domu a ze sklepní kóje odcizil celkem 73 plechovek s různými druhy piv, tři krabice s mlékem, dvě láhve s vínem a domácí zavařeniny. V Horažďovicích vnikl pachatel v bytovém domě do kóje během pondělí a odcizil 22 plechovek s pivem,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.