V obcích na Plánicku v uplynulých několika dnech neznámý pachatel vnikl do čtyř rekreačních objektů. "Například v jednom domě vnitřní prostory prohledal a odcizil svazky klíčů. Dále vnikl do hospodářského objektu, kde z vnitřního prostoru nic neodcizil, ale z garáže vzal vrtačku, dvě úhlové brusky, dvě motorové pily a další náčiní. Majiteli tak svým jednáním způsobil škodu nejen odcizením věcí, ale i poškozením. Případy prověřují policisté z obvodního oddělení v Plánici," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Během uplynulého měsíce se neznámý zloděj vloupal v obci u Nýrska do rekreační chaty, kde poškodil okno, a poté co vnikl do vnitřního prostoru, ukradl potraviny a další věci. Zde způsobil škodu přesahující čtyři tisíce korun.

V Nýrsku pak vnikl v posledních sedmi dnech neznámý pachatel na oplocený pozemek u objektu, kde z přístavku u stodoly vzal motorovou travní sekačku za patnáct tisíc korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Nýrsko.

"Policisté v uvedených případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Veškeré okolnosti zjišťují a po pachatelích a odcizených věcech pátrají," dodala Kroftová.