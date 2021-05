Na Železnorudsku vnikl neznámý zloděj do rekreačního objektu a dá se říci, že řádil jako černá ruka. „Pachatel uvnitř poškodil šest dveří, kdy troje masivní vykopnul nohou, a odcizil dvě elektrocentrály, deset lahví s lampovým olejem, dvě sekery, prostěradla, dva plechové kanystry a patnáct litrů benzinu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Poškozeným vznikla škoda přesahující 48 tisíc korun.

K další krádeži vyjížděli švihovští policisté do rekreační chalupy. V době od 25. do 30. dubna neznámý pachatel v obci u Švihova vnikl do vnitřních prostor, které prohledal a odcizil hodiny tzv. pendlovky, dvě skleněné karafy a keramickou sošku. Dále vnikl do hospodářského objektu, kde nic nevzal.

V Klatovech vnikl neznámý pachatel v bytovém domě ve Školní ulici do sklepní místnosti, kde ukradl jízdní kolo Kellys Phanatic 30 černé barvy se světle modrými prvky ze 15 tisíc korun.

Policie v uvedených případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, vprvním i poškození cizí věci a ve druhém porušování domovní svobody.