V Sušici vnikl neznámý pachatel v noci z 28. na 29. září na oplocený pozemek a do zahradního domku, kde ukradl televizor, přístroj na příjem digitálního vysílání, televizní anténu, elektrický strojek na vlasy a různé potraviny i zeleninu. Poškozeným vznikla škoda přes osm tisíc korun.

Policisté na Klatovsku řeší v současné době dvě vloupání do objektů.

