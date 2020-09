Škodu za více než sto tisíc korun způsobil zloděj, který se vloupal do jedné z prodejen mobilních telefonů v Klatovech.

Ilustrační foto | Foto: Archiv PČR

Nenechavce neodradilo ani to, že jde o poměrně frekventovanou ulici poblíž centra. „Oznámení o vloupání do prodejny v Klatovech přijali policisté na místním obvodním oddělení. V době od 30. do 31. srpna neznámý pachatel poškodil v objektu mříž v okně a vnikl do vnitřních prostor prodejny. Uvnitř odcizil osm mobilních telefonů, přenosný počítač a zařízení pro příjem digitálního vysílání,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová a dodala: „Pachatel svým jednáním způsobil škodu přesahující 120 tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.“