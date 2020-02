Policie na Klatovsku řeší dvě krádeže. V prvním případě šlo o vloupání do rekreační chalupy v obci nedaleko Nýrska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Tam vnikl neznámý pachatel v době od 21. prosince do 2. února do objektu. Uvnitř odcizil různé věci v hodnotě 83 tisíc korun,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Další krádež řeší policisté od soboty v Klatovech, kde šlo o vloupání do zaparkovaného vozidla v Jiráskově ulici. Neznámý pachatel vnikl v nočních hodinách do vozidla značky Škoda a odcizil kufr s různým nářadím a další věci. Zde škoda přesahuje čtyři tisíce korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.