„Policisté v Horažďovicích přijali ve středu 14. prosince oznámení o vloupání do vozidla. V době od 13.55 do 14.15 hodin vnikl v Ševčíkově ulici neznámý pachatel do zaparkovaného vozidla Iveco Daily. Rozbil skleněnou výplň v okně a uvnitř vozidla odcizil peněženku s finanční hotovostí a kartu k čerpání pohonných hmot. Poškozené společnosti vznikla škoda za téměř osmdesát tisíc korun,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.