„V Klatovech vnikl neznámý pachatel v době od 17. do 19. září do areálu společnosti, kde odcizil různé věci. Případ prověřují policisté z obvodního oddělení v Klatovech. Pachatel rozbil skleněnou výplň v okně, kterým vnikl do vnitřních prostor budovy a odcizil krabici. V té byl uložen digitální multimetr, měřič izolačních odporů a další přístroje,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.