Policie na Horažďovicku řeší vloupání do domu spojenou s krádeží šperků.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„V úterý 7. září v době od 18.45 do 19.40 hodin v obci na Horažďovicku vnikl neznámý pachatel po poškození dveří do garáže do domu. Uvnitř prohledal místnosti a odcizil finanční hotovost a šperky. Poškozeným vznikla škoda ve výši 15 tisíc korun,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Na místo byli přivoláni policisté i policejní psovod se služebním psem, ale zloděje se zatím vypátrat nepodařilo. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody,“ dodala k případu Ladmanová.