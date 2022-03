Muž docházel si oblíbil obchod v Hrádecké ulici v Sušici, kam opakovaně chodí pro zboží, aniž by ho následně zaplatil. Dne 23. února vzal jednu bednu s dvaceti kusy lahvového piva a lahev s alkoholem. Obchod chtěl opustit i se zbožím bez úhrady, ale byl přistižen pracovníkem ochrany objektu a zboží vrátil zpět. S takto zmařenou krádeží se evidentně nesmířil, protože se do prodejny krátce na to vrátil a své jednání opakoval, opět vzal bednu piv, aniž by za zboží zaplatil a chtěl odejít, byl opět zjištěn ostrahou a zboží vrátil.

Na další „nákup“ si zašel 27. února, kdy odcizil lahev s alkoholem, kterou uschoval pod oděv a u pokladny zaplatil ostatní zboží. „Pracovník ochrany objektu jej upozornil i vyzval k vydání lahve, muž chtěl předat 100 Kč a po pracovníkovi vyžadoval, aby si jej nevšímal a stejnou částkou jej podplatit. Pachatel chtěl na místě alkohol vypít, snažil se místo opustit, vyhrožoval pracovníkovi újmou na zdraví, pokusil se jej udeřit rukou sevřenou v pěst do hlavy a kopnout do těla, a poté odešel. Případ byl oznámen na policii a podezřelý se vrátil a nohou kopl do skleněné výplně dveří, kdy způsobil škodu za 15 000 Kč,“ sdělila Ladmanová.

Muž opět přišel do obchodu 2. března a opět odcizil bednu s pivem i lahev s vínem a opustil obchod bez zaplacení. Ostrahou byl zjištěn a opět vyhrožoval újmou na zdraví a odešel i se zbožím. Policisté okamžitě po oznámení vyjeli na místo a muže zadrželi.

Muž se jednání opakovaného jednání dopouštěl, i když byl v posledních třech letech za pokračující majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán.

Na základě rozhodnutí soudu byl v pátek odpoledne muž vzat do vazby a za doprovodu policistů převezen do věznice.