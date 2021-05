Zfetovaný muž násilím vpadl do bytu a zůstal v něm. Od policie převzal ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

"Šlo o 24letého muže ze Sušice, který 25. dubna v domě v Lerchově ulici vyrazil uzamčené vstupní dveře z chodby do bytu. Do vnitřních prostor bytu vnikl neoprávněně, kde setrval až do následujícího dne a byl zadržen policejní hlídkou. V bytu setrval i bez souhlasu uživatele," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.