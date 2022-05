Podle informací Deníku muž, který byl pod vlivem pervitinu, napadl dítě krátce po sedmé hodině ráno nedaleko sušického gymnázia. Zezadu do holčičky vrazil a když se ho zeptala, proč to udělal, chytil ji za rameno a začal jí mávat nožem kolem hlavy a vyhrožovat. Vyděšená dívka začala křičet, na pomoc jí přišli dva svědci, jimž dotyčný také vyhrožoval. Nakonec to vzdal a vzal do zaječích. Dívka naštěstí neutrpěla žádné zranění.

Muž byl po zadržení převezen na psychiatrii a podrobí se znaleckému zkoumání právě z oboru psychiatrie.

