Zakouřil si marihuanu a pak ukradl auto. Při jízdě ho napadlo, že ho prodá. To ale neměl šanci, protože nezvládl řízení a havaroval.

Přímo na místě nehody ho zadrželi policisté. Příběh by nebyl až tak výjimečný, kdyby pachatelem nebyl teprve 13letý kluk z Klatovska. Byť není trestně odpovědný, již ho potrestal soud pro mládež. Svůj čin si odpracuje. Podobných případů, kdy se děti mladší 15 let dostanou do křížku se zákonem, šetří policisté v kraji desítky ročně. Nejvíce dětských pachatelů je v Plzni.

Školák z Klatovska byl už od malička nařízením soudu v pěstounské péči svých prarodičů, kteří se k němu chovali velmi benevolentně. S matkou se začal stýkat až v poslední době. „Od 12 let chodí za školu, bere drogy a neposlouchá,“ uvedla chlapcova matka, která po činu připustila, že péči o něj by nezvládla, stejně jako ji nezvládají jeho babička s dědou. Dnes už je mladík ve výchovném ústavu, ani tam ale latinu neseká. Jeho přístup ke školním povinnostem je velmi špatný, patří mezi velmi slabé žáky. Ve škole kouří, vyjadřuje se vulgárně a nerespektuje autority. Naopak sám se snaží vůči spolužákům vystupovat velmi autoritativně, poroučí jim a vyhrožuje násilím.

V osudný den se chlapec auta zmocnil díky odcizeným klíčům. Uvedl, že věděl, že řídit může až od 18 let, ale moc se toužil projet. I díky množství drogy v těle ale boural. A i když vzhledem k věku není trestně odpovědný, neznamená to, že unikl trestu. Potrestal ho soud pro mládež. „Soud uložil nezletilému opatření spočívající ve výchovné povinnosti vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost, a to pomocné a úklidové právě ve prospěch výchovného ústavu,“ řekla Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková s tím, že toto opatření podle ní bude mít na školáka větší účinek než všechna ostatní, která mohla zvolit. Celkem si chlapec odpracuje 60 hodin.

NEJVÍC MALÝCH ZLOČINCŮ JE V PLZNI

Podobných případů, kdy se děti dopustí činů, které jsou u osob starších 15 let považovány za trestné, řeší v Plzeňském kraji policie ročně desítky. „V roce 2017 jsme evidovali 48 těchto případů, v roce 2018 celkem 70 a vloni 46. Letos jsme jich zatím zaznamenali 33. Jednoznačně převládá majetková trestná činnost, ať již jde o krádeže prosté či krádeže vloupáním. V roce 2018 jsme řešili poměrně vysoký počet sprejerství, celkem 16 případů,“ informovala Deník krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Děti se dopouštějí i násilné trestné činnosti či sexuálních deliktů. V posledních letech vždy bylo nejvíce případů zaznamenáno přímo v Plzni, jedinou výjimkou byl rok 2017, kdy byl nejvyšší počet delikventů mladších 15 let na Domažlicku.