Soud řešil mimořádný případ týrání, ženy trpěly dvě desítky let.

Martina H. přivedla ke klatovskému soudu eskorta z vazby. | Foto: Deník / Milan Kilián

Šest let kriminálu. To je trest pro Martina H. (40 let) ze šumavské samoty za to, že své manželce a její dceři udělal doslova ze života peklo. Obě ženy podle obžaloby roky týral, mladší z nich od dětství zneužíval. „Před dvacet let žily ve strach, v teroru, musely plnit jeho zvrhlé pokyny,“ řekl zmocněnec obou žen.