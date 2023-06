Peklo podle obžaloby ženě začalo v roce 2010 a trvalo do listopadu 2022, kdy vše vyšlo najevo. „Svoji manželku opakovaně, v posledních nejméně sedmi letech denně slovně a jednou až třikrát týdně bezdůvodně fyzicky napadal tím způsobem, že ji mlátil pěstmi do oblasti hlavy a krku, kopal ji do zadku, chytal ji za čelist, kterou mačkal, skopl ji ze schodů z půdy, strkal do ní. Když byla v kuchyni, natlačil ji vždy do rohu, jednou rukou ji držel a druhou mlátil, zásadně do hlavy,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Dodala, že když muž kolem manželky, s níž má dvě děti, procházel, mlátil ji bezdůvodně do ramene a nadával jí. Vyhrožoval jí také smrtí, choval se k ní nadřazeně. Vyžadoval její neustálou pozornost, nařizoval jí, aby po něm uklízela a obsluhovala ho, ponižoval ji a urážel vulgárními výrazy, které redakce nebude citovat, a to i před dětmi, zakazoval jí stýkat se s kamarádkami, s rodinou. Zbil ji třeba jen proto, že k zarámování obrázku dětí použila kladívko a skobičky, nikoli skobovačku, jak chtěl. „V důsledku jeho jednání došlo u poškozené k rozvoji přechodné duševní poruchy, a to poruchy přizpůsobení, která se u ní projevovala mimo jiné zvýšenou úzkostí, obavami z dalšího jednání jejího manžela, stavy bezradnosti i projevy neurologickými, a vykazovala projevy typické pro syndrom týrané ženy, jako jsou naučená bezmocnost, sebezničující zvládací strategie, popírání viny útočníka, bagatelizace následků či odmítání pomoci,“ uvedla Šímová.

Zatímco v přípravném řízení senior, jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit a jemuž za týrání osoby žijící ve společném obydlí hrozilo až osm let vězení, nevypovídal, u soudu pár slov pronesl. „Přiznávám svoji vinu. Se vším, co je v obžalobě, souhlasím,“ řekl a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. S žalobkyní se skutečně dohodl, a to na trestu dvou let, podmíněně odloženém na zkušební dobu tří let. Zároveň musí absolvovat psychiatrické léčení v ambulantní formě, které je podle znalců potřeba. Senát v čele se soudcem Janem Kasalem dohodu schválil. „Trest, který byl dohodnut, je odpovídající závažnosti jednání a osobě obžalovaného,“ uvedl Kasal.

Muž tak může nadále žít se svou manželkou. Z domova byl sice vloni v listopadu policií vykázán a žil na Strakonicku, ale teď už je několik měsíců zpět doma.