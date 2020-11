Hřbitovní svíčky za oknem, výhrůžky smrtí, fackování, bombardování SMS – to byla podle ní každodenní realita. Vše dospělo tak daleko, že muž skončil v létě ve vazbě. Teď ho sice klatovský soud propustil na svobodu, ale zároveň rozhodl o tom, že Peter V. nesmí ženu vůbec kontaktovat. Jinak půjde za mříže.

Vztah matky dvou dcer s Peterem V. (54) bylo zpočátku normální. Jenže pak začaly problémy kvůli jeho pití. Stále víc se hádali a nakonec ho vyhodila z bytu. A začalo peklo. „I když jsem mu nesčíslněkrát řekla, že je konec, neustále mi psal SMS, volal mi, a to ve dne i v noci, i více než padesátkrát denně. Psal mi dopisy, kde na jednu stranu uváděl, že mě miluje a chce se mnou žít, a na druhu mi nadával a vyhrožoval mi,“ líčila žena soudu. Dodala, že Peter V. za ní stále chodil a několikrát jí i nafackoval. Jednou jí s lahví s benzinem v ruce vyhrožoval, že jí zapálí auta. A vše vyvrcholilo tím, že na ni vzal nůž. Ona před ním utekla.

„Nikdy bych jí neublížil, miluji ji,“ tvrdil soudu Slovák, který byl v minulosti už jedenáctkrát soudně trestán. Vinu popíral, ale pak přiznal, že ženě dvakrát dal facku. Připustil i některé další věci z obžaloby. „Za to, co jsem dělal, nemohl alkohol, ale láska,“ prohlásil.

I když mu hrozily až tři roky vězení, za mříže nakonec nemusí. „Byl mu uložen dvouletý trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let. Nařízen byl dohled probačního úředníka,“ uvedla soudkyně Martina Šimánková, která zároveň obžalovanému zakázala, aby po celou dobu podmínky svoji bývalou družku jakkoli kontaktoval. Když to udělá, ať již osobně, telefonicky či jinak, půjde do vězení. Soud muži zároveň uložil ochranné protialkoholické léčení ambulantní formou. Verdikt je pravomocný.