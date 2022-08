Podvodník měl vše promyšlené do detailu. Důvěřivá žena mu na vše naletěla. „Počátkem měsíce srpna telefonicky kontaktoval ženu neznámý muž, který se vydával za pracovníka bezpečnostního oddělení banky a ona sama sdělila, v jakém peněžním ústavu má účet. O hodinu později volal neznámý muž s tím, že je z uvedené banky a tvrdil, že někdo chce čerpat její přednastavený úvěr a instruoval ji, aby se přihlásila do svého účtu a zabránila takto jeho vyčerpání,“ popsala začátek všeho policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Žena ale uvedla, že údaje k přihlášení nezná a muž jí „ochotně“ poslal na její e-mail zprávu s bezpečnostním kódem k obnovení hesla ke vstupu do internetového bankovnictví. Následně žena bezpečnostní kód falešnému bankéři nadiktovala a tento řekl, že bude zřejmě volat policie a další zástupce jiné banky. A dal jí další radu. „Pachatel ženu navedl, aby dojela na pobočku do jiného města, kde bude čerpat úvěr z důvodu, aby tento nebyl poskytnut jiné osobě. Žena skutečně dojela na jinou pobočku, kde v peněžním ústavu vybrala 300 000 Kč v hotovosti a 150 000 Kč vybrala z peněžního bankomatu. Podle dalších telefonických pokynů pachatele žena uvedenou částku postupně vložila do bitcoinmatu na dvacet kryptoměnových peněženek v celkové částce 450 000 Kč,“ uvedla Ladmanová.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Rady policie

Zároveň policie připojuje několik doporučení:

- Nereagujte na podvodníky, můžete přijít o svoje úspory.

- Skutečný bankéř nikdy telefonicky klienty nekontaktuje, nežádá přístupová hesla a kódy do internetového bankovnictví.

- Falešný bankéř chce ve vás vzbudit důvěru a pocit, že pomáhá ochránit finance na účtu. Pachatel telefonuje pod záminkou napadení vašeho účtu či podezřelé transakce a představuje se jako pracovník banky nebo policista. Policisté zaznamenali případy, že pachatelé volají z čísla podobného nebo stejného, jako má vaše banka či policie. Po vyvolání pocitu důvěry přesvědčí útočník poškozené k převedení peněz na účet, jenž patří jemu.

- Nesdělujte neznámé osobě, v jakém peněžním ústavu máte účet.

- Podezřelé může být, že pachatel udržuje s poškozeným několik dlouhých telefonických hovorů.

- Pro případ možného podvodu, tak komunikaci s útočníkem zálohovat – doklady o platbách, zprávy na e-mail a další materiály a takto zabránit zničení a vymazání důkazů.

Ochraňte svoje úspory

Pokud někdo žádá jménem vaší banky nebo Policie ČR přístupové údaje do internetového bankovnictví nebo o platební kartě či platební transakci z důvodu podezřelého útoku na účtu – okamžitě kontaktujte nebo osobně navštivte příslušnou banku, kde si ověříte pravdivost tvrzených informací nebo oznamte případ na Policii ČR na číslo 158.