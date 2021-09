„Sedmapadesátiletá žena z Prahy přišla do obchodu v Sušici se svým asistenčním psem. Prodavač měl výhrady k pohybu psa v obchodě, žena upadla na zem a utrpěla zranění, se kterým byla ošetřena v nemocnici. Policie dále prověřuje, zda žena byla postrčena další osobou nebo spadla sama bez cizího zavinění,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.